美媒大爆秦剛洩密已死 專家看法不一

秦剛（左）、李尚福（右）與吳政隆（中）在今年3月的全國人民代表大會上宣誓就任國務委員等政府職位，但秦剛、李尚福都在7月後被解職調查。（法新社檔案照）

2023/12/08 21:04

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國政治新聞網站《Politico》歐洲版披露，中國前外交部長秦剛等多位高官因涉嫌向西方洩漏中國軍事機密而落網，秦剛更已自殺或「被折磨致死」，引起熱議。不過，《美國之音》（VOA）8日整理中國問題專家的說法指出，多數人認為上述說法可信度低，指中國最嚴密監管的核武等軍事機密不太可能輕易外洩，但也有人相信，這說明了中共官場7月以來的一連串人事動盪。

原報導揭露俄國副外交部長魯登科今年6月訪中期間，向中國國家主席習近平密告秦剛、前中國國防部長李尚福和解放軍掌管核武的火箭軍多位高官等人，已向西方情報機構妥協，這些人隨後都無故失蹤、被解職，據稱是涉嫌腐敗遭調查，但知情人士表示，秦剛早在7月於北京一所軍醫院死亡，死因為自殺或「被折磨致死」。此事令人質疑中國政權內部的穩定性。

請繼續往下閱讀...

然而，曾在美國國會和智庫「德國馬歇爾基金會」擔任中國事務研究員的施拉德（Matt Schrader）直指原報導「太瘋狂」；著名中國事務專家利明章（Bill Bishop）也指原文沒有作者名字，只有一些引起轟動的爆料，其中一部分看似為真，一部分看似流傳已久的流言，理應懷疑其真實性。《經濟學人》雜誌編輯艾普斯坦（Gady Epstein）也提醒，報導中充滿揣測、八卦，很難去查證。

美國智庫「亞洲協會」中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）質疑，原報導並未說明「與中國高層官員有接觸」的知情人士接觸到多高層級的官員，「秦剛怎麼會有核機密？為什麼一個外交官可以觸及解放軍系統內嚴格控制且最敏感的部分？」中國南方報業傳媒集團前記者安替更直言，原報導的可信度不到40％。

儘管如此，並非所有專家都認為報導不足信。

澳洲研究中國問題的學者凱大熊（Kevin Carrico）就認為，秦剛消失實在太突然、太奇怪，至今仍沒有合理解釋，原報導的解釋串聯起7月以來的許多事件，但大概永遠無法完全洞察真相。美國華裔作家、《中國即將崩潰》一書作者章家敦（Gordon Chang）則從曝光的消息中推斷，「中共正處在危機之中，部分原因是整個國家即將崩潰」。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法