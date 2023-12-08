一發443萬！ 世界馬王「春秋分」配種費 創日本最高紀錄
劉晉仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕世界評分最高的世界馬王「春秋分」（イクイノックス），在今年創下G1競賽6連勝，總賞金累積22億1544萬6100日圓（約新台幣4.8億）後，所屬牧場便於11月底讓牠閃電退役成為種馬，消息震撼全球粉絲。日本社台牧場日前公布春秋分首年的配種費用，開價高達2000萬日圓（約新台幣443萬元），一舉打破歷史紀錄。
綜合日媒報導，北海道安平町社台牧場（Stallion Station）7日宣布，今年11月26日春秋分出賽G1競賽「日本盃」（ジャパンカップ）奪冠後，便於同月30日閃電退役，前往北海道擔任種馬，其首年的配種費用為2000萬日圓，遠遠超過日本名駒「大震撼」（ディープインパクト）當年的1200萬日圓（約新台幣265.4萬元），刷新日本種馬首年配種史上最高紀錄。
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報導指出，雖然春秋分的配種費用，價格與同為知名日本賽馬的父親「北部玄駒」（キタサンブラック）一樣驚人，但目前已經預約額滿。另外，日本中央競馬會（JRA）也宣布春秋分的引退儀式，已安排在本月16日於中山競馬場舉行。
【発表】イクイノックスが電撃引退 G1・6連勝＆歴代最多総獲得賞金更新、ジャパンCがラストランhttps://t.co/wgoVtv2CgB— ライブドアニュース （@livedoornews） November 30, 2023
イクイノックスが現役を引退すると馬主である米本昌史代表が発表した。2021年8月にデビューし、G1を6連勝。総獲得賞金22億1544万6100円で歴代1位に立った。 pic.twitter.com/q2Q27pgqhh
イクイノックスの2024年度の種付料は2000万円で既に満口。社台スタリオンステーションHPで発表。— netkeiba （@netkeiba） December 7, 2023
父のキタサンブラックと同額。内国産新種牡馬としてはディープインパクトやコントレイルの1200万円を大きく上回る歴代最高額。#イクイノックス （Equinox） | 競走馬データhttps://t.co/zxW64KL1Q1
【発表】イクイノックス、初年度の種付け料は破格の2000万円https://t.co/xF7UuEn52k— ライブドアニュース （@livedoornews） December 7, 2023
ディープインパクト、25年に産駒がデビューするコントレイルはともに初年度の種付け料が1200万円で、無敗の3冠馬を超えた。また、イクイノックスの引退式が16日に中山競馬場で行われることも決定した。 pic.twitter.com/HT1rplZfGH