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一發443萬！ 世界馬王「春秋分」配種費 創日本最高紀錄

世界評分最高的世界馬王「春秋分」，今年11月26日出賽G1競賽「日本盃」奪冠，締造6連勝後閃電退役。（法新社）

世界評分最高的世界馬王「春秋分」，今年11月26日出賽G1競賽「日本盃」奪冠，締造6連勝後閃電退役。（法新社）

2023/12/08 19:04

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕世界評分最高的世界馬王「春秋分」（イクイノックス），在今年創下G1競賽6連勝，總賞金累積22億1544萬6100日圓（約新台幣4.8億）後，所屬牧場便於11月底讓牠閃電退役成為種馬，消息震撼全球粉絲。日本社台牧場日前公布春秋分首年的配種費用，開價高達2000萬日圓（約新台幣443萬元），一舉打破歷史紀錄。

綜合日媒報導，北海道安平町社台牧場（Stallion Station）7日宣布，今年11月26日春秋分出賽G1競賽「日本盃」（ジャパンカップ）奪冠後，便於同月30日閃電退役，前往北海道擔任種馬，其首年的配種費用為2000萬日圓，遠遠超過日本名駒「大震撼」（ディープインパクト）當年的1200萬日圓（約新台幣265.4萬元），刷新日本種馬首年配種史上最高紀錄。

報導指出，雖然春秋分的配種費用，價格與同為知名日本賽馬的父親「北部玄駒」（キタサンブラック）一樣驚人，但目前已經預約額滿。另外，日本中央競馬會（JRA）也宣布春秋分的引退儀式，已安排在本月16日於中山競馬場舉行。

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