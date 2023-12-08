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馬丁路德故居差點燒光！ 犯案女子恰被下班路過員警逮捕

美國1名女子在7日傍晚企圖放火燒毀位於亞特蘭大的馬丁路德故居，被目擊者及下班員警阻止。（圖截自X「@nypost」）

美國1名女子在7日傍晚企圖放火燒毀位於亞特蘭大的馬丁路德故居，被目擊者及下班員警阻止。（圖截自X「@nypost」）

2023/12/08 17:30

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國1名26歲女子在7日傍晚提著瓦斯罐前往馬丁路德位於亞特蘭大的故居企圖縱火。所幸當下有2名下班員警正好在附近，才能順勢將該名女子逮捕，避免悲劇發生。

根據《紐約郵報》 報導，當地時間傍晚5點45分左右，1名身著黑衣的女性被案發地點附近監視器拍到手拿瓦斯罐，並將汽油灑在馬丁路德故居的窗戶、前廊和周遭灌木叢上，企圖縱火。2名來自猶他州的目擊者稱，他們在當下試圖阻止該名女子，但該名女子的情緒變得非常不穩定，所幸有2名員警也在下班後前往該地參觀，正好目睹她犯案並順利將其壓制，直到執勤員警到場，才避免這座重要的歷史地標變成灰燼。

亞特蘭大警方也在事後對在場的2名目擊者及2名下班員警表達感謝，並稱他們勇敢的舉動拯救了美國歷史中非常重要的一部分。亞特蘭大消防局首長德貝理（Jerry DeBerry）向媒體透露，「如果不是目擊者介入阻止，這棟房子可能在幾秒內就會完全被大火吞噬」，目前該名女子的犯案動機還不得而知，但當地警方已經聯合地方檢察官辦公室、美國檢察官辦公室、菸酒槍械和爆炸物管理局（ATF）以及聯邦調查局（FBI）進行更深入的調查。

據悉，這棟房子自2018年起便被交由美國國家公園管理局管理，但由於相關整修工程還在進行，所以未開放讓大眾進入參觀。

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