外送男火燒前女友害她動19次植皮手術 重判9年定讞

黃姓外送員想和前女友不成，竟惱羞帶著汽油到她住處自淋全身並到處潑灑，前女友為此動19次植皮手術，歷審皆依殺人未遂罪判黃男9年有期徒刑，最高法院駁回上訴定讞。（資料照）

2023/11/07 11:57

〔記者張文川／台北報導〕新北市新莊區黃姓外送員，想和前女友復合不成，還被告傷害又聲請保護令，竟帶汽油到對方住處自淋全身並到處潑灑，造成2人皆全身大面積燒灼傷，前女友還為此動19次植皮手術，「皮膚就像撕裂般疼痛，終身不能曬太陽，無法散熱排汗，全身就像有火在燒」。歷審皆依殺人未遂罪判黃男9年有期徒刑，最高法院法院駁回上訴定讞。

判決指出，黃男與被害人原是國小同學，長大後各自婚嫁生子，2018年外遇交往，被害人2021年想了斷畸戀，黃男分手後反悔，多次要求復合遭拒，竟成為恐怖情人暴力相向，同年9月4日黃男在女方家強搶她的手機並毆打她，女方報警告他傷害，同月10日獲准核發緊急保護令。

請繼續往下閱讀...

黃男收到通知後惱羞成怒，同日早上8時許到前女友家，將汽油淋在自己身上，並到處潑油，再強拉她一起坐在積滿汽油的臥室地板上；女方想傳訊請朋友報警，但訊息還沒傳出去，手機就被黃男搶走。

後來黃男以打火機點燃汽油，火勢隨即蔓延，並發生氣爆，幸好大樓的消防灑水設備啟動，及時將火勢撲滅，2人皆倖免於難，但都嚴重燒燙傷，被害人從頭、臉至四肢、胸背部等共80%體表面積2到3度燒傷。

被害人一共開過19次植皮手術，痛苦不堪，以書面向法官陳稱「燒傷皮膚攣縮造成全身發麻，每個肢體彎曲展開的動作，都讓皮膚像撕裂般疼痛，終身不能曬太陽，夏天只能從頭包到腳，無法散熱排汗，全身就像有火在燒」，「完全無法有戶外活動，白天不敢外出，只能躲在室內、疤痕遍布全身，不斷的開刀，週而復始照顧傷口及漫長復建期的辛苦，喪失自信，完全不想出門，失去原本應有的人生」。

一審新北地院、二審高等法院都認定黃男有殺人犯意，造成被害人重大傷殘，身心嚴重創傷，其犯罪手段惡劣，無從憫恕，不宜輕縱，皆依殺人未遂罪判刑9年。黃男上訴，最高法院認為上訴無理由，駁回上訴確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法