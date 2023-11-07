為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

外送男火燒前女友害她動19次植皮手術 重判9年定讞

黃姓外送員想和前女友不成，竟惱羞帶著汽油到她住處自淋全身並到處潑灑，前女友為此動19次植皮手術，歷審皆依殺人未遂罪判黃男9年有期徒刑，最高法院駁回上訴定讞。（資料照）

黃姓外送員想和前女友不成，竟惱羞帶著汽油到她住處自淋全身並到處潑灑，前女友為此動19次植皮手術，歷審皆依殺人未遂罪判黃男9年有期徒刑，最高法院駁回上訴定讞。（資料照）

2023/11/07 11:57

〔記者張文川／台北報導〕新北市新莊區黃姓外送員，想和前女友復合不成，還被告傷害又聲請保護令，竟帶汽油到對方住處自淋全身並到處潑灑，造成2人皆全身大面積燒灼傷，前女友還為此動19次植皮手術，「皮膚就像撕裂般疼痛，終身不能曬太陽，無法散熱排汗，全身就像有火在燒」。歷審皆依殺人未遂罪判黃男9年有期徒刑，最高法院法院駁回上訴定讞。

判決指出，黃男與被害人原是國小同學，長大後各自婚嫁生子，2018年外遇交往，被害人2021年想了斷畸戀，黃男分手後反悔，多次要求復合遭拒，竟成為恐怖情人暴力相向，同年9月4日黃男在女方家強搶她的手機並毆打她，女方報警告他傷害，同月10日獲准核發緊急保護令。

黃男收到通知後惱羞成怒，同日早上8時許到前女友家，將汽油淋在自己身上，並到處潑油，再強拉她一起坐在積滿汽油的臥室地板上；女方想傳訊請朋友報警，但訊息還沒傳出去，手機就被黃男搶走。

後來黃男以打火機點燃汽油，火勢隨即蔓延，並發生氣爆，幸好大樓的消防灑水設備啟動，及時將火勢撲滅，2人皆倖免於難，但都嚴重燒燙傷，被害人從頭、臉至四肢、胸背部等共80%體表面積2到3度燒傷。

被害人一共開過19次植皮手術，痛苦不堪，以書面向法官陳稱「燒傷皮膚攣縮造成全身發麻，每個肢體彎曲展開的動作，都讓皮膚像撕裂般疼痛，終身不能曬太陽，夏天只能從頭包到腳，無法散熱排汗，全身就像有火在燒」，「完全無法有戶外活動，白天不敢外出，只能躲在室內、疤痕遍布全身，不斷的開刀，週而復始照顧傷口及漫長復建期的辛苦，喪失自信，完全不想出門，失去原本應有的人生」。

一審新北地院、二審高等法院都認定黃男有殺人犯意，造成被害人重大傷殘，身心嚴重創傷，其犯罪手段惡劣，無從憫恕，不宜輕縱，皆依殺人未遂罪判刑9年。黃男上訴，最高法院認為上訴無理由，駁回上訴確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
屏東刺青店遭縱火案》重傷老闆撐一週仍不治 夫妻最終雙亡
2023/11/07 07:53

屏東刺青店遭縱火案》重傷老闆撐一週仍不治 夫妻最終雙亡
與前妻爭孩子監護權 男疑涉找人丟汽油彈燒毀檳榔攤
2023/11/01 17:19

與前妻爭孩子監護權 男疑涉找人丟汽油彈燒毀檳榔攤

李明川一眼看中！Noritake貴氣花瓶
惡！嘉義太保「黃金大道」竟遭縱火 黃花風鈴木焦頭爛額
2023/10/31 17:03

惡！嘉義太保「黃金大道」竟遭縱火 黃花風鈴木焦頭爛額
想吃「腳尾飯」被驅趕 台中無業男縱火焚車報復
2023/10/27 09:44

想吃「腳尾飯」被驅趕 台中無業男縱火焚車報復

必衝美景、住宿 加購高鐵最低65折！
疑遭丟擲汽油彈 南投仁愛鄉檳榔攤陷火海
2023/10/18 23:00

疑遭丟擲汽油彈 南投仁愛鄉檳榔攤陷火海
狠！11歲孫女手機被沒收 竟將祖父母反鎖屋內縱火
2023/10/18 20:11

狠！11歲孫女手機被沒收 竟將祖父母反鎖屋內縱火
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播