入獄16年！85歲秘魯前總統藤森獲赦 支持者擁簇

85歲的秘魯前總統藤森謙也在被關押16年後出獄。（法新社）

2023/12/07 12:11

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕秘魯憲法法院宣布恢復前總統藤森謙也（Alberto Fujimori）的赦免令，藤森在被關押16年後，當地時間6日出獄。

據《路透》報導，現年85歲的藤森謙擁有秘魯和日本雙重國籍，1990年當選秘魯總統並兩度連任，2009年因1991、1992年間政府與秘魯共產黨「光輝道路」游擊隊作戰時下令屠殺25人及貪腐等罪名，被判處25年徒刑，2007年從智利引渡回秘魯服刑至今。

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2017年12月藤森獲前總統庫琴斯基（Pedro Pablo Kuczynski）特赦，但在美洲人權法院和受害者家屬施壓下，法院多次撤銷或暫停赦免，去年3月秘魯憲法法院決定恢復特赦令，又在美洲人權法院干涉下未執行，直到5日秘魯憲法法院宣布以人道理由恢復對藤森的赦免，且不得上訴，藤森終於在被關押16年後出獄。

6日藤森出獄，監獄外大批支持者和記者湧上座車周圍；藤森在秘魯爭議頗大，有些人將他視為獨裁者，當年以反恐當藉口侵犯人權，也有人將他當成英雄，認為他能將秘魯從恐怖主義和經濟崩潰中拯救出來。

秘魯前總統藤森出獄，大批支持者包圍在座車周圍。（路透）

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