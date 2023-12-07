為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

入獄16年！85歲秘魯前總統藤森獲赦 支持者擁簇

85歲的秘魯前總統藤森謙也在被關押16年後出獄。（法新社）

85歲的秘魯前總統藤森謙也在被關押16年後出獄。（法新社）

2023/12/07 12:11

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕秘魯憲法法院宣布恢復前總統藤森謙也（Alberto Fujimori）的赦免令，藤森在被關押16年後，當地時間6日出獄。

據《路透》報導，現年85歲的藤森謙擁有秘魯和日本雙重國籍，1990年當選秘魯總統並兩度連任，2009年因1991、1992年間政府與秘魯共產黨「光輝道路」游擊隊作戰時下令屠殺25人及貪腐等罪名，被判處25年徒刑，2007年從智利引渡回秘魯服刑至今。

2017年12月藤森獲前總統庫琴斯基（Pedro Pablo Kuczynski）特赦，但在美洲人權法院和受害者家屬施壓下，法院多次撤銷或暫停赦免，去年3月秘魯憲法法院決定恢復特赦令，又在美洲人權法院干涉下未執行，直到5日秘魯憲法法院宣布以人道理由恢復對藤森的赦免，且不得上訴，藤森終於在被關押16年後出獄。

6日藤森出獄，監獄外大批支持者和記者湧上座車周圍；藤森在秘魯爭議頗大，有些人將他視為獨裁者，當年以反恐當藉口侵犯人權，也有人將他當成英雄，認為他能將秘魯從恐怖主義和經濟崩潰中拯救出來。

秘魯前總統藤森出獄，大批支持者包圍在座車周圍。（路透）

秘魯前總統藤森出獄，大批支持者包圍在座車周圍。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
秘魯憲法法院：前總統藤森赦免成立 立即釋放
2023/12/06 14:36

秘魯憲法法院：前總統藤森赦免成立 立即釋放
炸藥襲擊！ 秘魯武裝分子闖入礦場挾持人質釀9死15傷
2023/12/03 13:34

炸藥襲擊！ 秘魯武裝分子闖入礦場挾持人質釀9死15傷

年僅 25 歲！松益發年輕總經理 3 招改革品牌
中英對照讀新聞》Extraterrestrials’ return to Mexico’s congress as journalist presses case for ‘non-human beings’「外星人」重返墨西哥國會 記者為「非人類」據理力爭
2023/11/11 05:30

中英對照讀新聞》Extraterrestrials’ return to Mexico…
打壓對手？ 祕魯總統大選 2候選人遭禁止參選
2016/03/10 01:46

打壓對手？ 祕魯總統大選 2候選人遭禁止參選

[試駕報導]Škoda Superb帥氣與跑勁兼具
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播