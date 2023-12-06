超噁！日本麥當勞限定漢堡出包 他吃到一半竟有蟑螂竄出......

日本麥當勞近日發生有消費者吃漢堡吃到一半竟有一隻活生生的小蟑螂竄出。（路透）

2023/12/06 19:18

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕好噁！日本麥當勞近期推出限定漢堡餐點，吸引不少顧客嚐鮮，不料近日卻發生有消費者吃到一半竟有一隻活生生的小蟑螂竄出，嚇得他拍照PO網爆料，掀起輿論熱議。對此，日本麥當勞官方證實有此情況發生，已聯繫受害消費者，並將提供免費禮券作為補償。

綜合日媒報導，日本麥當勞近期推出限定漢堡餐點「Gurakoro（グラコロ）」，主打以通心粉、蝦子和白醬製成的肉排為賣點，吸引不少饕客嚐鮮。不過11月底有消費者在X平台（前身推特）爆料，買了一份限定漢堡回家吃，吃到剩4分之一時竟有一隻還活著的小蟑螂從漢堡裡頭竄出，嚇得他趕緊丟下沒吃完的漢堡，並以紙巾將跑到牆上的蟑螂殺死。原PO還貼出黏在紙巾上的蟑螂屍體照佐證，引發網友熱議。

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原PO上月29日再發文透露，已向麥當勞客訴，並附上與客服人員的對話內容；隔天（11月30日）他又更新進度，指麥當勞官方主動打電話給他，表示願提供免費禮券作為補償，同一天原PO將原本的爆料貼文刪除。

對此，日本麥當勞官方本月1日證實有接獲客訴，已與受害消費者聯繫，並做出後續處理，但因為沒能在第一時間收到出問題的漢堡，因此無法做出其他回覆，「對於給顧客帶來不好的用餐體驗，我們深表歉意」。

日本麥當勞近期推出限定漢堡餐點「Gurakoro（グラコロ）」。（圖翻攝自日本麥當勞官網）

爆料網友PO出殺完蟑螂的照片。（圖翻攝自X平台）

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