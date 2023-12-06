超噁！日本麥當勞限定漢堡出包 他吃到一半竟有蟑螂竄出......
2023/12/06 19:18
祝蘭蕙／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕好噁！日本麥當勞近期推出限定漢堡餐點，吸引不少顧客嚐鮮，不料近日卻發生有消費者吃到一半竟有一隻活生生的小蟑螂竄出，嚇得他拍照PO網爆料，掀起輿論熱議。對此，日本麥當勞官方證實有此情況發生，已聯繫受害消費者，並將提供免費禮券作為補償。
綜合日媒報導，日本麥當勞近期推出限定漢堡餐點「Gurakoro（グラコロ）」，主打以通心粉、蝦子和白醬製成的肉排為賣點，吸引不少饕客嚐鮮。不過11月底有消費者在X平台（前身推特）爆料，買了一份限定漢堡回家吃，吃到剩4分之一時竟有一隻還活著的小蟑螂從漢堡裡頭竄出，嚇得他趕緊丟下沒吃完的漢堡，並以紙巾將跑到牆上的蟑螂殺死。原PO還貼出黏在紙巾上的蟑螂屍體照佐證，引發網友熱議。
請繼續往下閱讀...
原PO上月29日再發文透露，已向麥當勞客訴，並附上與客服人員的對話內容；隔天（11月30日）他又更新進度，指麥當勞官方主動打電話給他，表示願提供免費禮券作為補償，同一天原PO將原本的爆料貼文刪除。
對此，日本麥當勞官方本月1日證實有接獲客訴，已與受害消費者聯繫，並做出後續處理，但因為沒能在第一時間收到出問題的漢堡，因此無法做出其他回覆，「對於給顧客帶來不好的用餐體驗，我們深表歉意」。