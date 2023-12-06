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未滿18不可色色！英國擬用AI審查色情網站訪客年齡

英國擬藉AI審查年齡， 防兒童接觸網路色情。示意圖。（法新社檔案照）

英國擬藉AI審查年齡， 防兒童接觸網路色情。示意圖。（法新社檔案照）

2023/12/06 16:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕網路評選多數人都曾參與的「謊言」之一，就是當網站跳出詢問你是否滿18歲的對話框時，會毫不猶豫點下「我已滿18歲」的按鈕，無論真實年齡是否達標；未來在英國境內的用戶，當人工智慧（AI）加持的新法規實施後，恐怕將無法這麼輕易避開這道防線。

外媒《路透》報導，英國5日提出新的年齡檢查指南，內容包括建議使用以AI為基礎所發展的技術，來判斷使用者是否達到法定年齡，目的是要避免兒童接觸網路色情內容。

英國政府最新通過的《線上安全法》（Online Safety Act）要求顯示或發布色情內容的網站和應用程式（App），必須確保兒童在使用它們的服務時不會接觸到色情內容。在英國，需年滿18歲才能合法觀看色情內容。

現階段多數包含成人內容或影音的網站，會設置一項提醒視窗，事先詢問用戶是否年滿18歲，但都只是道德勸說並無實質強制力。

英國兒童事務專員辦公室（Children's Commissioner for England）一份2021年到2022年的研究顯示，平均來說，兒童在13歲時首次接觸網路色情內容，近4分之1是在11歲時，有10分之1早在9歲時就有所接觸。

不少專家學者擔憂，沒有完整正確性教育為基礎，恐怕會造成青少年或孩童觀念扭曲。

英國通訊管理局（Ofcom）說，他們對評估使用者臉部年齡提出的建議是，使用AI分析（色情內容）觀看者的特徵，而這可能需要使用設備自拍並上傳照片。

Ofcom說，擬議的指南還包括比對有照片的身分證件，那會要求使用者上傳附有照片的身分證明文件，例如護照或駕照，並會查驗信用卡。

另一個建議是開啟銀行業務，即使用者可以同意他們的銀行與色情網站做資訊共享，以確認他們都年滿18歲。Ofcom說，預計將於2025年年初發布最終版的指南。

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