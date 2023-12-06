美食毒殺28名俄軍 克里米亞2美女涉案

傳28名俄軍吃了2女孩「勞軍」食物後身亡。圖為參與集會活動的克里米亞韃靼族女孩，非新聞當事人。（美聯社檔案照）

2023/12/06 16:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕上週傳出在俄軍佔領的克里米亞首府辛費羅波（Simferopol），再次發生投毒事件，已知至少28名俄軍士兵中毒身亡。據社群平台Telegram消息以及克里米亞當地媒體報導，涉案的2名女孩都是克里米亞當地人，其中一人是辛費羅波爾市政官員的女兒，另一位曾參加選美比賽，2人目前行蹤成謎。

俄羅斯Telegram宣傳頻道援引俄羅斯聯邦安全局（FSB）消息來源報導，2名女孩都是半島本地人，一名出生在辛費羅波，另一名出生在克里米亞西南方的薩基（Saky），但居住在辛費羅波，年齡分別是22歲和25歲。據FSB稱：「這2人都很漂亮，美如模特兒」。2人「模特兒外表」幫助她們欺騙了「容易上當的軍人」。

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報導稱，其中一名女孩據稱多次參加選美比賽，但未能獲得任何獎項。另一人是辛費羅波市管理局一名中級官員的女兒。據稱該官員遭扣押受審，但沒有提供有價值的情報。

該頻道寫道，2名女孩從來沒有「突出」她們的反俄或親烏觀點，其中一人經常說她對政治根本不感興趣。據FSB消息稱，他們毫不懷疑這2名女孩都曾長期接受任務訓練。這個說法還得到了以下事實的證實：在向俄軍移交有毒的美酒和食物後，2名女孩立即「非常迅速且專業地逃跑了」。據俄國宣傳人士透露，目前，她們「要麼在烏克蘭，要麼躲在某個地方，準備對俄軍再度下手」。

據悉，2名女孩帶來了7瓶伏特加和一些食物，包括起司、麵包、香腸和魚，事後查明這些伏特加和食物裡有「大量的砷」，其中一瓶酒裡還發現了馬錢子鹼，士兵們在吃了食物喝了酒後，24人當場暴斃，4人送醫後不治，另有7人仍在醫院接受治療。

FSB正在進行調查，並懷疑這起中毒事件或許與前不久在扎波羅熱州利托波爾（Melitopol）的投毒事件有關，那次事件中，FSB的3名特工被有毒的外賣毒死。

而在上週，烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）的妻子瑪麗安娜.布達諾娃（Marianna Budanova），也傳出遭不明人士投毒後緊急送院治療。烏方懷疑，這是俄國對烏方下毒事件的報復行動。

烏克蘭上週指控俄羅斯對烏國國防部情報總局局長布達諾夫（右）的妻子瑪麗安娜（左）下毒，懷疑這是針對烏克蘭領導階層核心的暗殺企圖。（路透檔案照）

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