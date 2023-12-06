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COP28氣候峰會報告 預估今年全球碳排創歷史新高

環保人士5日在氣候峰會場外示威，要求終止使用化石燃料。（歐新社）

環保人士5日在氣候峰會場外示威，要求終止使用化石燃料。（歐新社）

2023/12/06 06:27

〔編譯周虹汶／綜合報導〕《聯合國氣候變化綱要公約》締約方第28次會議（COP28）上月30日於阿拉伯聯合大公國經濟重鎮杜拜揭幕，4日發布全球科學機構共同完成的《全球碳預算第18版》報告，預估全世界今年燃燒化石燃料造成的二氧化碳排放量將達368億噸，比去年增加1.1％，創歷史新高，加上土地利用相關碳排合計更高達409億噸。碳排放量第二大的美國5日在總統拜登缺席峰會下加入國際第一次「全球冷氣承諾」（Global Cooling Pledge）陣線。

2015年在法國巴黎召開的COP21會議通過《巴黎協定》曾為全球暖化問題確立目標：全球氣溫上升幅度和工業化之前相比，控制在少於攝氏2度內，甚至縮小到攝氏1.5度內，以降低氣候變遷風險。

但至今推動不力，目前全球均溫已經上升攝氏1.1至1.3度，氣候科學組織「未來地球」（Future Earth）、「地球聯盟」（Earth League）及「世界氣候研究計畫」（WCRP）3日以當前碳排速率速率預估，約6年就會來到升溫攝氏1.5度。

聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）曾說，若要堅守升溫幅度不超過攝氏1.5度的目標，全球碳排量必須在2030年前減少43％。《全球碳預算第18版》指出，美國和歐盟拜燃煤發電廠逐漸除役退場之賜，碳排皆下降；占全球碳排28％的26國碳排均減少，多數是歐洲國家。美國5日加入的國際首次「全球冷氣承諾」，則矢言在2050年前將冷氣相關碳排量減少68％以上。

但帶頭發表《全球碳預算第18版》的英國艾克斯特大學教授弗里德林斯坦（Pierre Friedlingstein）直言，「現在看來，我們將不可避免地超出《巴黎協定》的1.5度目標」，「這變得越來越緊急。從目前情況到升溫至1.5度門檻的時間正大幅縮短，為能將升溫幅度控制在1.5度以內或上下，必須即刻行動」，「COP28領袖峰會必須就快速削減化石燃料碳排達成一致共識，哪怕只是維持攝氏二度的目標。」

惟提供全球最通用電腦作業系統的「微軟」創辦人比爾蓋茲受訪時表示，「我們有幸已取得足夠進展，能免於升溫4度這類極端情況，卻不幸很可能沒法達成2度目標，故調整因應是優先要務。」

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