假新聞！網傳澤倫斯基豪擲23億買奢華遊艇 內容全是編的

網傳烏克蘭總統澤倫斯基豪擲7500萬美元購買2艘奢華遊艇，《美聯社》確認為假新聞。（美聯社）

2023/12/05 15:13

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），率領國家頑強抵抗俄羅斯入侵，不過，網路媒體The Islander於上個月21日刊出文章，指稱澤倫斯基豪擲近7500萬美元（約新台幣23.5億元）購買2艘奢華遊艇，同時還附上文件佐證，《美聯社》對此追查後發現內容全是編造出來的，這2艘遊艇目前仍未售出。

據《美聯社》報導，The Islander文章指稱，烏克蘭電視娛樂製作公司95街區工作室（Kvartal 95），是由老闆鮑里斯（Boris Shefir）和澤倫斯基（未當總統時）一起創辦的，鮑里斯於今年10月18日以2490萬美元（約新台幣7.83億元）買下遊艇「Lucky Me」。

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另一方面，鮑里斯的弟弟瑟吉（Serhiy Shefir），則在1週後以4975萬美元（約新台幣15.65億元）購買豪華遊艇「My Legacy」，由於瑟吉目前是澤倫斯基的幕僚，因此網媒文章指控澤倫斯基是透過代理人收購遊艇。

然而，持有「My Legacy」的遊艇公司Burgess表示，這艘遊艇是由他們獨家代理的，仍在持續尋找買家當中；擁有「Lucky Me」的遊艇業者BehneMar也強調，該遊艇是由他們負責掛牌出售，目前還沒有賣掉。

The Islander文章中所附上的銷售文件，署名單位為「地中海遊艇經紀人協會（The Mediterranean Yacht Brokers Association）」，但這個單位已在2008年改名，現在叫作「MYBA全球遊艇協會（The Worldwide Yachting Association）」，同時，空白的同款銷售文件能從網路上直接下載填寫。

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