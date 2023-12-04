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驚為天人！2023日本「最可愛」國、高中生 冠軍揭曉

「日本最可愛的女初中生」選美比賽冠軍，來自滋賀縣的澪。（翻攝自IG）

「日本最可愛的女初中生」選美比賽冠軍，來自滋賀縣的澪。（翻攝自IG）

2023/12/04 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕這兩天2023年「日本最可愛的女初中生」、「日本最可愛的高中生」冠軍出爐，分別由來自滋賀縣的澪和北海道高中一年級的米澤璃彩奪得大獎。

綜合日媒報導，昨日「日本最可愛女高中生」公佈冠軍，該比賽目前已舉辦第九屆，從約4萬個報名者中選出代表各個地區的14名全國決賽入圍者，並在11月至12月為期一個月的周末聚集在東京，接受專業導師的歌唱、舞蹈等課程並進行比賽，而冠軍為來自北海道的高中一年級米澤璃彩（リアさん），獲得了50萬日圓的獎金、沖繩旅行券、「TGC teen 2024」的出演權等許多豪華福利。

米澤璃彩在獲獎時，發表得獎感言說道，「謝謝你們給了我這個精彩的獎項，我沒想到會這樣，所以我充滿了喜悅，感謝所有支持我的人。」

而隔日「2023日本最可愛的初中女生比賽」冠軍也出爐，今年約有4萬多位參賽者報名參加，該比賽是針對非藝能公司所屬國中女生的大賽，目前已是第四次在全國舉辦，而今日最終評選活動在東京舉行，冠軍為來自滋賀縣初中一年級的澪（みお），獲得了50萬日元的現金獎勵、沖繩旅行券及時尚活動「TGC teen 2024」的出場權等福利。

澪在IG社群平台寫出得獎感言，「當我被選中的時候，我真的很驚訝，而且我真的很高興第一次獲得兩個JC獎，雖然時間很短，但我認為我能夠成長很多。最重要的是，我真的很高興我能夠展現我閃閃發光的一面，請繼續支持我。謝謝你們的支持。」

「日本最可愛的高中生」選美比賽冠軍，來自北海道的高中一年級米澤璃彩。（翻攝自YT）

「日本最可愛的高中生」選美比賽冠軍，來自北海道的高中一年級米澤璃彩。（翻攝自YT）

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