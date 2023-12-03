習近平大談改革開放 要上海發揮龍頭帶動作用

中共總書記習近平近日赴上海考察，強調上海要全方位大力度推進「首創性改革、引領性開放」。（圖擷自新華網）

2023/12/03 23:41

〔中央社〕中共總書記習近平近日赴上海考察，強調上海要在更高起點上全面深化改革開放，增強發展動力和競爭力；要全方位大力度推進「首創性改革、引領性開放」，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放。

中國官媒央視、新華社晚間報導，11月28日至12月2日，習近平先後來到金融機構、科技創新園區、保障性租賃住房項目等進行調研。3日上午返回北京途中，他則特地到江蘇省鹽城市參觀新四軍紀念館。

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習近平指出，上海的重要使命是建設「五個中心」：國際經濟中心、金融中心、貿易中心、航運中心、科技創新中心，以科技創新為引領，以改革開放為動力，以國家重大戰略為牽引，以城市治理現代化為保障，加快建成「具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市」，在推進中國式現代化中充分發揮龍頭帶動和示範引領作用。

他強調，上海作為中國改革開放的前沿陣地和深度鏈接全球的國際大都市，要在更高起點上全面深化改革開放，增強發展動力和競爭力。

他宣稱，要全方位大力度推進首創性改革、引領性開放，加強改革系統集成，扎實推進浦東新區綜合改革試點，在臨港新片區率先開展壓力測試，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放。

他說，要深入推進跨境服務貿易和投資高水平開放，提升製造業開放水平，進一步提升虹橋國際開放樞紐能級，繼續辦好進博會等雙向開放大平台，「加快形成具有國際競爭力的政策和制度體系」。

習近平還表示，要堅持「兩個毫不動搖」，深化國資國企改革，落實保障民營企業公平參與市場競爭的政策措施，打造國際一流營商環境，激發各類經營主體活力，增強對國內外高端資源的吸引力。

在城市建設方面，他表示要加快城市數字（數位）化轉型，積極推動經濟社會發展全面綠色轉型，全面推進韌性安全城市建設，努力走出一條「中國特色超大城市治理現代化」的新路。

此外，習近平也重申自己多次提倡的理念，參觀保障性租賃住房時提到，「我們社會主義就是要走共同富裕的路子」；在談到城市治理時說，「堅持和發展新時代『楓橋經驗』，完善基層治理體系，築牢社會和諧穩定的基礎」。

不過，習近平談的「改革開放」並非思想和意識型態的活潑多元化。他強調，要鞏固馬克思主義在意識形態領域的指導地位，在各種文化交匯融合中進一步壯大主流價值、主流輿論、主流文化，並提及要傳承弘揚「紅色文化」。

今天上午，習近平到江蘇鹽城市參觀新四軍紀念館，他稱這是展開革命傳統教育、愛國主義教育的生動教材，要教育引導黨員、幹部傳承發揚不怕困難、不畏艱險，勇於鬥爭、敢於勝利的精神。

除了地方官員陪同，習近平這次上海行由中共中央辦公廳主任蔡奇陪同考察，中央組織部部長李干杰、國務院副總理何立峰及中央和國家機關有關部門負責人陪同分別參加有關活動。

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