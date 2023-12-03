破冰攏係假？美參聯會主席：拜習會前就致函 還沒收到中國回應

布朗表示，他在「拜習會」前就致函中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，但至今都未收到回信。（美聯社）

2023/12/03 15:32

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統拜登和中國國家主席習近平11月會談後，承諾恢復中斷的美中軍事溝通。然而，美國最高將領、參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown Jr.）2日表示，他仍在等待中國方面的回音。

《彭博》報導，布朗2日在加州錫米谷的「雷根國防論壇」上表示，在美中兩國尋求穩定緊張關係之際，他仍在等待中國恢復兩軍關係的回應。他表示，「無論是與我們的盟友和合作夥伴，還是與我們的對手，進行對話的機會都非常重要。與我們的對手對話，是為了防止誤判。我隨時待命。」

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布朗透露，在拜登和習近平上月會晤之前，他已寫信給中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，希望建立溝通管道，但尚未與他直接互動。

另外，對於美中競爭，布朗也表示美國在網路實力和人工智慧（AI）方面仍比中國具有優勢，「當我讀取我們的情報時，我對我們在網路、人工智慧和其他技術方面的能力都非常有信心，但美國不能安於現狀。」

當被問及美國是否對伊朗支持的伊拉克和敘利亞民兵對美軍的襲擊做出足夠強烈的回應時，布朗表示，在10月7日「哈瑪斯」武裝分子襲擊以色列後，美國的重點是在不引發更廣泛地區衝突的情況下做出反應。

布朗說：「我們一直專注於在我們選擇的時間和地點進行打擊。10月7日之後的一個關鍵目標是不讓衝突擴大，因此我們對採取的方法非常深思熟慮。」

布朗也表示，美國正在努力透過向基輔提供援助來形塑烏克蘭戰爭的結果，但他表示，僅靠軍事手段並不能決定結果，「任何軍事衝突都無法透過軍事手段徹底解決，最終會通過外交解決方案」。

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