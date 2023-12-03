中國東航上海飛香港航班故障 備降廈門

中國東方航空一架從上海飛往香港的班機，今天因飛行過程出現劇烈的抖動，乘客也拍下當時機艙內恐怖的情景。（圖擷自X.com）

2023/12/03 22:02

〔中央社〕中國東方航空一架從上海飛往香港的班機，今天因飛行過程出現故障，上午備降廈門做進一步檢查。乘客拍攝的影片顯示，事發時機身出現劇烈的抖動。

中國東方航空官方微博上午11時稱，上海虹橋至香港一航班飛行過程中出現故障訊息，為確保飛行安全，機組按程序處置、備降廈門做進一步檢查，航班已於9時59分安全落地。

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澎湃新聞報導，該航班為MU721次航班，上午8時30分從上海虹橋國際機場起飛，原先預計在10時49分到達香港國際機場，實際上在10時備降廈門高崎機場後，下午5時29分再從廈門起飛，已於晚間6時34分在香港降落。

多名機上乘客在網路上分享了在機艙內拍攝的短影片，可看出當時飛機處於劇烈抖動狀態，並發出強烈轟響。在社群平台上，有自稱乘客的網友表示，「當時怕死了，腿都嚇軟了，全身抖得不行」。還有其他自稱在機上的網友也表示可以聞到「濃濃的焦味」。

網傳該航班「發動機故障」，但事故原因仍有待官方公布。

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