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美國多間蛋商涉嫌哄抬雞蛋價格 判賠16.6億元

美國食品企業聯合控告多家蛋商涉嫌哄抬價格，陪審團認定蛋商需賠償達5310萬美元（約新台幣16.6億元）。（路透）

美國食品企業聯合控告多家蛋商涉嫌哄抬價格，陪審團認定蛋商需賠償達5310萬美元（約新台幣16.6億元）。（路透）

2023/12/03 16:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國卡夫亨氏、家樂式、雀巢、通用磨坊等食品企業，聯合控告多家雞蛋生產商涉嫌哄抬價格，伊利諾州聯邦陪審團認定蛋商需賠償1770萬美元（約新台幣5.53億元），並按照《反托拉斯法》額外加賠2倍金額，總計達5310萬美元（約新台幣16.6億元）。

《CBS》報導，被告包括全美最大蛋商Cal-Maine Foods、第二大蛋商Rose Acre Farms、蛋農組成的農業合作社United Egg Producers與United States Egg Marketers。

陪審團認為，2004年至2008年期間，上述廠商使用各種手段減少美國境內雞蛋供應，藉此提高產品價格，例如將雞蛋出口到國外、提前屠宰和減少蛋雞，限制籠舍空間等等。

Rose Acre Farms前董事長、目前正在參選印第安納州聯邦參議員的魯斯特（John Rust），強調他們會對判決上訴，Rose Acre Farms公司也堅決否認曾參與任何操縱雞蛋價格的行為。

Cal-Maine Foods方面則尊重陪審團的決定，並贊同陪審團降低原告求償金額的行為，但仍然對判決結果相當失望，公司方面認為自己沒有做錯任何事情，必要時還會繼續上訴。

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