比「比薩斜塔」還斜！ 義加里森達塔恐面臨倒塌危機

在義大利波隆納矗立超過1000年的加里森達塔如今面臨倒塌危機。（美聯社）

2023/12/03 12:56

〔即時新聞／綜合報導〕與著名建築比薩斜塔齊名，位於義大利波隆納的加里森達塔（Garisenda Tower）近日被專家認定極有可能在近期內倒塌。目前警方已經封鎖附近區域並鋪設落石防護網。塔樓監測委員會目前也在網路上發起募捐活動，希望民眾能一起拯救這座對義大利極具意義的歷史建築。

綜合外媒報導，加里森達塔作為比薩斜塔的對應物已經在波隆納穩定矗立超過1000年，多年來義大利政府一直持續致力於塔樓維護工作，使其保持在4度左右的傾斜程度。不過這座塔樓的結構在近年越發不穩定，傾斜角度也逐漸變大，如今塔樓監測委員會不得不宣布加里森達塔目前面臨「突然和意外倒塌」風險，並實施保護計畫來保證附近居民及遊客的安全。

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據報導，塔樓監測委員自2019年就在加里森達塔上加裝了感應器來監測這做古塔的活動狀態。該委員會表示，這座塔在10月的活動過於頻繁，因此必須在現在做出應對措施。目前加里森達塔周圍已經佈滿金屬圍欄，附近廣場也皆已封閉，以避免建築碎片在掉落時傷及民眾。

委員會日前也在網路上發起以300萬歐元（約1億元新台幣）為目標的募資活動，希望各界能夠一同拯救這座對於義大利相當重要的文化建築。

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