為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

比「比薩斜塔」還斜！ 義加里森達塔恐面臨倒塌危機

在義大利波隆納矗立超過1000年的加里森達塔如今面臨倒塌危機。（美聯社）

在義大利波隆納矗立超過1000年的加里森達塔如今面臨倒塌危機。（美聯社）

2023/12/03 12:56

〔即時新聞／綜合報導〕與著名建築比薩斜塔齊名，位於義大利波隆納的加里森達塔（Garisenda Tower）近日被專家認定極有可能在近期內倒塌。目前警方已經封鎖附近區域並鋪設落石防護網。塔樓監測委員會目前也在網路上發起募捐活動，希望民眾能一起拯救這座對義大利極具意義的歷史建築。

綜合外媒報導，加里森達塔作為比薩斜塔的對應物已經在波隆納穩定矗立超過1000年，多年來義大利政府一直持續致力於塔樓維護工作，使其保持在4度左右的傾斜程度。不過這座塔樓的結構在近年越發不穩定，傾斜角度也逐漸變大，如今塔樓監測委員會不得不宣布加里森達塔目前面臨「突然和意外倒塌」風險，並實施保護計畫來保證附近居民及遊客的安全。

據報導，塔樓監測委員自2019年就在加里森達塔上加裝了感應器來監測這做古塔的活動狀態。該委員會表示，這座塔在10月的活動過於頻繁，因此必須在現在做出應對措施。目前加里森達塔周圍已經佈滿金屬圍欄，附近廣場也皆已封閉，以避免建築碎片在掉落時傷及民眾。

委員會日前也在網路上發起以300萬歐元（約1億元新台幣）為目標的募資活動，希望各界能夠一同拯救這座對於義大利相當重要的文化建築。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
長沙8層樓建築疑違建倒塌 警方逮捕9名涉案人
2022/05/01 21:07

長沙8層樓建築疑違建倒塌 警方逮捕9名涉案人
義大利斷橋殘骸下又發現受困車輛 一家三口生死不明
2018/08/18 17:22

義大利斷橋殘骸下又發現受困車輛 一家三口生死不明

台灣醫療科技展 長庚醫療科技應用受矚目
義大利高架橋斷落 專家早示警「倒塌是遲早問題」
2018/08/15 10:09

義大利高架橋斷落 專家早示警「倒塌是遲早問題」
佛州陸橋僅花6小時組裝 「加速施工」工法遭疑釀災
2018/03/16 11:22

佛州陸橋僅花6小時組裝 「加速施工」工法遭疑釀災

國泰世華CUBE APP 全方位帳戶安全守護
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播