全球首例！ 傳中國已接受阿富汗塔利班大使派駐北京

阿富汗塔利班政府1日宣布，中國正式接受塔利班派駐北京大使，目前中方尚未確認消息。圖為達魯拉曼宮與塔利班旗幟。（歐新社）

2023/12/02 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗神學士（Taliban，又稱塔利班）政府1日宣布，中國正式接受塔利班派駐北京大使，是兩國關係發展的「重要篇章」，這消息目前還未獲中國證實，如果屬實，中共成為全球第一個正式接受塔利班大使的國家。

根據《美國之音》報導，塔利班外交部1日聲明表示，「中國外交部禮賓司司長洪磊已經接受新任命大使卡里米（Asadullah Bilal Karimi）國書副本」，洪磊指出，卡里米派駐北京，對於中國及阿富汗來說，是擴大加強彼此關係的重要一步。

請繼續往下閱讀...

《美國之音》指出，塔利班強調，洪磊1日在雙方會晤上說，中共尊重阿富汗國家主權和人民決定，不干涉阿富汗內部事務，過去中方也未曾干涉過，而卡里米則向洪磊保證，阿富汗境內沒有人受到威脅，並稱區域穩定與安全，符合所有人的利益。

全球目前沒有任何國家正式承認目前由塔利班掌權的阿富汗政府，中方之所以尋求與阿富汗維持接觸，是因為怕阿富汗的混亂會讓反中國武裝份子有機可乘，利用阿富汗領土發展，對中國造成威脅。

中方今年10月邀請塔利班代表參加中方主導的「一帶一路」論壇，是阿富汗由塔利班重新掌權以來，首次參與高規格多邊會議，目前中國國有和私營業者都透露出投資阿富汗的興趣，儘管中國接受塔利班派駐大使，但聯合國仍拒絕將阿富汗席位授予塔利班政權。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法