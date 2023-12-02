為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

全球首例！ 傳中國已接受阿富汗塔利班大使派駐北京

阿富汗塔利班政府1日宣布，中國正式接受塔利班派駐北京大使，目前中方尚未確認消息。圖為達魯拉曼宮與塔利班旗幟。（歐新社）

阿富汗塔利班政府1日宣布，中國正式接受塔利班派駐北京大使，目前中方尚未確認消息。圖為達魯拉曼宮與塔利班旗幟。（歐新社）

2023/12/02 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗神學士（Taliban，又稱塔利班）政府1日宣布，中國正式接受塔利班派駐北京大使，是兩國關係發展的「重要篇章」，這消息目前還未獲中國證實，如果屬實，中共成為全球第一個正式接受塔利班大使的國家。

根據《美國之音》報導，塔利班外交部1日聲明表示，「中國外交部禮賓司司長洪磊已經接受新任命大使卡里米（Asadullah Bilal Karimi）國書副本」，洪磊指出，卡里米派駐北京，對於中國及阿富汗來說，是擴大加強彼此關係的重要一步。

《美國之音》指出，塔利班強調，洪磊1日在雙方會晤上說，中共尊重阿富汗國家主權和人民決定，不干涉阿富汗內部事務，過去中方也未曾干涉過，而卡里米則向洪磊保證，阿富汗境內沒有人受到威脅，並稱區域穩定與安全，符合所有人的利益。

全球目前沒有任何國家正式承認目前由塔利班掌權的阿富汗政府，中方之所以尋求與阿富汗維持接觸，是因為怕阿富汗的混亂會讓反中國武裝份子有機可乘，利用阿富汗領土發展，對中國造成威脅。

中方今年10月邀請塔利班代表參加中方主導的「一帶一路」論壇，是阿富汗由塔利班重新掌權以來，首次參與高規格多邊會議，目前中國國有和私營業者都透露出投資阿富汗的興趣，儘管中國接受塔利班派駐大使，但聯合國仍拒絕將阿富汗席位授予塔利班政權。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
阿富汗神學士將出席中國「一帶一路」論壇
2023/10/15 17:11

阿富汗神學士將出席中國「一帶一路」論壇
神學士簽下首份國際協議！與中國合作挖石油
2023/01/06 07:45

神學士簽下首份國際協議！與中國合作挖石油

阿里山新玩法！秘境咖啡、景觀餐廳、漂浮料理
彭博：塔利班期盼落空 中國尚未兌現投資承諾
2022/09/27 16:17

彭博：塔利班期盼落空 中國尚未兌現投資承諾
女記者採訪要戴頭巾？ 神學士發言人：最好自願戴上
2021/09/14 18:24

女記者採訪要戴頭巾？ 神學士發言人：最好自願戴上

閒置多年華麗變身！台南喜樹灣裡明年底完工
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播