點名中國無人機「道通智能」威脅國安 美國會議員要求調查

中國「道通智能」公司去年1月在拉斯維加斯消費電子展（CES）展出的無人機。（路透檔案照）

2023/12/01 19:31

〔編譯管淑平／綜合報導〕繼「大疆創新（DJI）」後，美國國會也警覺中國另一家無人機製造商「道通智能（Autel Robotics）」對美國造成的國家安全風險，聯邦眾議院民主、共和兩黨11名議員11月30日以國安顧慮為由，要求拜登政府調查道通智能。

這份由眾院「美中戰略競爭特別委員會」主席、共和黨議員蓋拉格（Mike Gallagher）、民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）等11名議員簽署的聯名信，要求商務部、國防部、財政部，調查「道通智能航空技術股份有限公司（Autel Robotics）」。該公司母公司為「道通科技股份有限公司（Autel Intelligent Technology）」。

請繼續往下閱讀...

《路透》11月30日報導，信中指出，道通智能公開隸屬於中國人民解放軍，「對美國國家安全構成直接威脅，因為地方執法部門、州和地方政府都採購和使用道通的無人機，有使全國各地敏感資料暴露之虞」。

參與連署的共和黨眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）說：「在共產主義中國製造的道通無人機，帶來了令人無法接受的國安風險，不應該獲准在美國使用。」

五角大廈表示會回應議員這封聯名信；商務部、財政部尚未評論此事。道通智能也尚未回應此事。

美國商務部2020年指控中國無人機製造商「大疆創新」，是壓迫維吾爾少數民族的共犯並且協助中國軍方，對其出口產品實施限制。

連署議員指出，道通的技術恐也被用於新疆，且該公司「似乎進一步顯示出可能支持俄羅斯正在烏克蘭持續進行的侵略行動」，因此要求也對道通實施類似的限制。

美國國會已於2019年禁止五角大廈採購或使用中國製的無人機和零件，政府也已採取其他行動限制採購中製無人機。不過蓋拉格與克利什納穆希日前提案，尋求立法禁止美國政府採購任何中國無人機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法