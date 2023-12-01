為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

點名中國無人機「道通智能」威脅國安 美國會議員要求調查

中國「道通智能」公司去年1月在拉斯維加斯消費電子展（CES）展出的無人機。（路透檔案照）

中國「道通智能」公司去年1月在拉斯維加斯消費電子展（CES）展出的無人機。（路透檔案照）

2023/12/01 19:31

〔編譯管淑平／綜合報導〕繼「大疆創新（DJI）」後，美國國會也警覺中國另一家無人機製造商「道通智能（Autel Robotics）」對美國造成的國家安全風險，聯邦眾議院民主、共和兩黨11名議員11月30日以國安顧慮為由，要求拜登政府調查道通智能。

這份由眾院「美中戰略競爭特別委員會」主席、共和黨議員蓋拉格（Mike Gallagher）、民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）等11名議員簽署的聯名信，要求商務部、國防部、財政部，調查「道通智能航空技術股份有限公司（Autel Robotics）」。該公司母公司為「道通科技股份有限公司（Autel Intelligent Technology）」。

《路透》11月30日報導，信中指出，道通智能公開隸屬於中國人民解放軍，「對美國國家安全構成直接威脅，因為地方執法部門、州和地方政府都採購和使用道通的無人機，有使全國各地敏感資料暴露之虞」。

參與連署的共和黨眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）說：「在共產主義中國製造的道通無人機，帶來了令人無法接受的國安風險，不應該獲准在美國使用。」

五角大廈表示會回應議員這封聯名信；商務部、財政部尚未評論此事。道通智能也尚未回應此事。

美國商務部2020年指控中國無人機製造商「大疆創新」，是壓迫維吾爾少數民族的共犯並且協助中國軍方，對其出口產品實施限制。

連署議員指出，道通的技術恐也被用於新疆，且該公司「似乎進一步顯示出可能支持俄羅斯正在烏克蘭持續進行的侵略行動」，因此要求也對道通實施類似的限制。

美國國會已於2019年禁止五角大廈採購或使用中國製的無人機和零件，政府也已採取其他行動限制採購中製無人機。不過蓋拉格與克利什納穆希日前提案，尋求立法禁止美國政府採購任何中國無人機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
傳美眾院委員會擬立法 禁政府買中國無人機
2023/11/02 07:19

傳美眾院委員會擬立法 禁政府買中國無人機
北京9月起停止出口無人機 俄羅斯跳腳
2023/09/19 07:28

北京9月起停止出口無人機 俄羅斯跳腳

美第年末愛心捐 買家電 享折扣 做公益
俄烏戰爭無人機成關鍵 台灣加速製造望明年擁3000架以上
2023/07/22 11:40

俄烏戰爭無人機成關鍵 台灣加速製造望明年擁3000架以上
若中共武力犯台 前陸軍司令：無人機將成戰場關鍵
2023/07/08 15:03

若中共武力犯台 前陸軍司令：無人機將成戰場關鍵

「錢」進2024！解鎖財務未來趁現在
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播