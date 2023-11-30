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剛同意停火延長！哈瑪斯對以色列恐攻 已知3死16傷！

哈瑪斯的2名槍手30日在耶路撒冷，對以色列民眾發動攻擊，已知至少3人身亡。（路透）

哈瑪斯的2名槍手30日在耶路撒冷，對以色列民眾發動攻擊，已知至少3人身亡。（路透）

2023/11/30 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與哈瑪斯的衝突已一個多月，近期雙方達成停火協議並完成6輪人質與囚犯互換，停火時間原定11日30日上午7點（台灣時間30日下午1點）結束，不過雙方又同意至少再延長1天。但就在以哈宣布延長停火後沒多久，哈瑪斯的2名槍手，就對色列首都耶路撒冷發動攻擊，已知至少3人身亡，另有16人受傷。

綜合外媒報導，以色列與哈瑪斯週四在停火協議到期前最後一刻，同意延長停火時間，沒想到當地時間上午7點30分（台灣時間30日下午1點30分）左右，耶路撒冷西部郊區一處公車站前發生恐怖攻擊。

當地警方表示，2名巴勒斯坦槍手駕車到現場後，持一把M16突擊步槍和一把手槍向公車站的平民掃射，造成3人當場身亡，另有16人受傷，其中8人傷勢較重送醫。2名槍手犯案後被到場的警方擊斃。

有消息稱，2名槍手是一對兄弟，分別為38歲的穆拉德（Murad Nimr）和30歲的易卜拉欣（Ibrahim Nimr）。哈瑪斯後續坦承這對兄弟是其成員，還發聲明稱這次行動是對佔領軍（指以色列，因巴勒斯坦人也將耶路撒冷視為其首都）過去這些時日，對加薩地區犯下的戰爭罪感到氣憤的「自然反應」。以色列戰時內閣部長甘茨（Benny Gantz）對此表示，「這次襲擊進一步加強我們打擊凶殘恐怖主義的決心」。

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