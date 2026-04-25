國小老師痛心爆「全班7人有電子煙」！網友傻眼：現在孩子怎麼了

根據我國目前菸害防制法，電子煙已被列為全面禁止的類菸品。（衛生局提供）

桃園某國小傳「電子煙危機」。一名教師在Threads上痛心發文，表示開學才沒多久，先後查出班上7名同學持有電子煙。PO文一出引發關注，不少網友直呼：「社會怎麼了！」「現在小孩怎麼了？」

該名國小教師23日在Threads上發文爆料，表示陸續查獲同學攜帶電子煙後，讓他既心痛又感慨，表示上班越來越無奈，也懷疑自己「到底還能做什麼？」校園電子煙氾濫危機曝光後，引發大量網友留言，桃園市議員黃瓊慧也親自留言關切，並私訊該老師表示想提供協助。

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對此，教師回應，目前已經進行校安通報，但對目前教育環境仍深深感到不可置信。隨後該文也遭刪除。而在黃瓊慧留言下方，不少家長、網友憂心表示：「請議員反映立委協助修法！目前針對吸菸或吸電子煙學校除了記過並無法有效遏止」、「希望立法院立委可以跟進立法」。

根據我國目前菸害防制法，電子煙已被列為全面禁止的類菸品，無論是製造、輸入、廣告、販賣、供應甚至使用，皆屬於違法行為。一般民眾使用電子煙，可處2000至1萬元罰鍰。

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