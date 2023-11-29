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手寫「向戰爭說不」 俄國男子遭判拘役10天

俄國一名男子在公園寫下反戰標語遭警方逮捕，並被判處拘役10日。圖莫斯科的警察。（歐新社）

俄國一名男子在公園寫下反戰標語遭警方逮捕，並被判處拘役10日。圖莫斯科的警察。（歐新社）

2023/11/29 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕1名俄羅斯男子日前在莫斯科高爾基公園（Gorky Park）內，以手指在雪面上寫下了「向戰爭說不」的反戰標語，近日就被法庭判處10日拘役。

《路透》報導，根據法庭文件，這件事發生在11月23日，被告是費奧多羅夫（Dmitry Fyodorov），他在事件發生後被警方拘留，隔日隨即被判刑。

費奧多羅夫出庭時承認他寫下了反戰標語，但他卻是因「拒絕遵從警員指示，也不願前往警局」而被判刑10日，不過據法庭文件顯示，費奧多羅夫否認這項指控。

根據俄國媒體報導，費奧多羅夫還被處以未知數目的罰鍰，顯然是因為他寫了反戰標語，不過公布在網路上的法庭文件並未提及這件事。

俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）此前表示，俄羅斯正處於與西方生死存亡之戰中，他明年將投入總統大選爭取連任，俄羅斯政府因此表示，當前需要最大程度的團結，批評者則指出，俄國政府殘酷的打壓任何異議。

報導指出，聖彼得堡（St.Petersburg）的一間法院，在這個月判處一名女藝術家7年徒刑，而這名女藝術家僅是將超市上的貨品價格標籤，換成了呼籲結束烏克蘭戰爭的標語，她的支持者事後稱這個判決形同是對「正義」的嘲弄。

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