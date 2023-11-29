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蛋炒飯成「禁忌料理」！中國名廚被出征：再也不做了

中國網紅廚師王剛近期因為「蛋炒飯」影片，被大批「小粉紅」圍攻，為此道歉。圖為2018年王剛的炒飯教學畫面。（圖取自YouTube）

中國網紅廚師王剛近期因為「蛋炒飯」影片，被大批「小粉紅」圍攻，為此道歉。圖為2018年王剛的炒飯教學畫面。（圖取自YouTube）

2023/11/29 07:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國網紅廚師王剛，近期因為一則「蛋炒飯」影片引發風暴，被大批「小粉紅」圍攻，指他涉嫌用這段影片諷刺中國前領導人毛澤東的兒子毛岸英，為此王剛發布道歉影片，並且保證，今後再也不做蛋炒飯，也不拍蛋炒飯。

《美國之音》報導，王剛27日發出一則蛋炒飯的教學影片，看似普通的影片卻馬上遭到網友攻擊，他們稱王剛是在影射1950年11月25日死亡的毛岸英，目前該影片已被刪除。

報導提到，關於毛岸英死亡情況有多種說法，中國人民出版社出版的傳記《一個真正的人--彭德懷》中，稱毛岸英在聯合國軍隊轟炸時，正在彭德懷的辦公室裡做蛋炒飯，結果炊煙被聯軍發現，導致指揮部遭轟炸，毛岸英身亡。不過中國官方近幾年多次駁斥此說法。儘管如此，「蛋炒飯」還是成為一些中國網民的慶祝暗語，他們認為毛岸英的死，使得中國沒有陷入世襲制當中，11月25日也被稱為「蛋炒飯節」或「中國感恩節」。

27日王剛的蛋炒飯影片發布後，就有網友在微博質疑「故意在今天發蛋炒飯啊」，也有人指控他多年來連續在敏感日子發布蛋炒飯教學。

因為網友持續攻擊，王剛於同一天發布道歉影片，表示那段教學影片是團隊同事完成的，他個人沒有參與，並保證未來所有的影片都會親自發布，且「作為廚師，以後再也不做蛋炒飯，也不拍蛋炒飯。」

報導提到，經查王剛確實每年都發布多部炒飯教學影片，但並非都在所謂的敏感日期前後。社群平台X上的中文部落客「多倫多方臉」便感嘆「王剛在錯誤的時間，不小心發了蛋炒飯的事情就會被扣帽子。在未來，如果在每年蛋炒飯節你啥都不說，都不出來主動闢謠，都要被扣上反動帽子。」

王剛被小粉紅圍攻，神情憔悴發布道歉影片。（圖取自YouTube）

王剛被小粉紅圍攻，神情憔悴發布道歉影片。（圖取自YouTube）

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