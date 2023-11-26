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烏克蘭男丁緊缺 女性首次下礦坑支援

烏克蘭開放女性赴礦場工作，數百名女性進礦井支援。（路透）

烏克蘭開放女性赴礦場工作，數百名女性進礦井支援。（路透）

2023/11/26 19:09

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏戰持續進行導致烏克蘭出現嚴重的男性工人短缺情況，隨著男性工人被徵召並派往前線，數百名女性已被安排到烏克蘭煤礦工作，這在該國歷史上是第一次。

《路透》報導，烏克蘭最大的私營能源公司DTEK在僱用了約2萬名礦工，這些礦工全部都是男性，畢竟挖礦是體力勞動，不適合女性。但由於大約3000名男性礦工被派往了前線，DTEK不得不招募數百名女性來彌補缺口。

22歲的克里斯蒂娜（Krystyna）坦言，「我接受這份工作，是因為戰爭期間沒有其它工作。」

5個月以來，她一直在地下470公尺處擔任技術員，為小型電動火車提供服務，這些電動火車將工人運送到距離電梯井4公里多的地方，然後他們到地下煤層工作。

克里斯蒂娜將4歲的兒子留在家裡讓母親照料，才決定接受這份工作。她的家鄉巴甫洛赫拉德（Pavlohrad）距離前線100公里，經常受到俄羅斯飛彈襲擊。

出於安全考慮，礦井管理層要求《路透》不要提供礦井的確切位置，也不要使用接受訪談者的姓氏。

報導中提到，儘管戰前有一些婦女在礦井企業工作，但政府禁止她們從事地下工作，認為這項工作對體力要求太高，不適合女性。在俄烏戰期間，政府廢除了該禁令後，現在約有400名女性在DTEK的礦井中進行地下工作，占地下勞動力總數的2.5%。

烏克蘭的煤炭工業曾經是歐洲最大煤炭工業之一。2014年，俄羅斯支持的烏克蘭東部民兵占領了許多煤炭資源豐富的地區，2022年入侵之後，俄羅斯又占領了更多的礦井。

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