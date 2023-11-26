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「超級豬」兇猛+繁殖力強！逼近美加邊境恐釀生態危機

雜交的「超級豬」在加拿大氾濫後，正大舉進逼美國。（美聯社）

雜交的「超級豬」在加拿大氾濫後，正大舉進逼美國。（美聯社）

2023/11/26 14:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕野生動物專家警告，野豬和家豬的雜交品種「超級豬」（Super pigs）肆虐加拿大後，正大舉進逼美國，恐對生態環境造成嚴重破壞，美國明尼蘇達州、北達科他州和蒙大拿州等北部州正在採取措施阻止這種豬隻的入侵。

《美聯社》報導，在加拿大，亞伯達省（Alberta）、薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）和曼尼托巴省（Manitoba）的野豬構成新的威脅，牠們通常是雜交品種，將野生歐亞野豬的生存技能與家豬的體型和高繁殖力結合起來，衍生出一種正在失控蔓延的「超級豬」。這些豬絕頂聰明，非常難以捉摸，透過在雪下挖掘地道，能夠在寒冷的氣候中生存。

加拿大薩斯喀徹溫大學動物與家禽科學系助理教授布魯克斯（Ryan Brook）直指，超級豬是「世界上最糟的外來入侵大型哺乳類動物之一」。他表示，超級豬因體型大且擁有高智慧，而成為燙手山芋，越早減少數量越好，因為若不迅速地解決超級豬的問題，自然環境將遭到嚴重破壞。

「超級豬」起源於加拿大農場主在上世紀80年代雜交歐洲野豬和普通家豬培育而成，體型龐大，能提供更多的肉。不過當這些豬隻闖入野外環境後，問題就產生了，因為體型越大的豬，在寒冷的環境下更容易生存。超級豬也非常聰明，學會各種在酷寒環境下生存的方法，例如在雪中挖洞以維持體溫。

估計「超級豬」肆虐範圍已廣達62萬平方英里，對於這些地區的本地物種來說，這個問題非常可怕，因為這些野豬幾乎以任何東西為食，不僅會吃掉白尾鹿，而且會吃掉任何與牠們相遇的東西，甚至包括小鳥。

「超級豬」會破壞農作物和自然環境、入侵城市以及讓水質變差，並且攜帶傳染病病原體，傳播疾病給人類、牲畜、寵物與野生動物。專家預測豬隻將從加拿大入侵美國，由於豬隻的數量不斷增加，因此牠們會往南遷徙並帶來負面生態影響。

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