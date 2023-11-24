加薩停火為期4天 以哈將在期間進行人質交換

巴勒斯坦人乘坐驢車前往加薩南部的安全區。（彭博社）

2023/11/24 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕自10月初以色列與哈瑪斯爆發戰爭以來，加薩地區因遭受以軍長時間大規模轟炸，導致數萬名加薩人命喪斷垣殘壁之下。而近期在卡達斡旋下，以哈達成協議就週五（24日）上午開始，展開為期4天的停火，該協議中也包括釋放雙方的人質。

根據《美聯社》報導，以色列已宣布，將會有4艘裝著燃料的油輪和4艘裝有烹飪瓦斯的油輪於週五進入加薩。非營利援助組織表示，因協議達成，向加薩地區輸送的物資與燃料有所增加，但僅足夠該地區230萬巴勒斯坦人的基本需求。

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雖然以色列同意在停火期間每日向被圍困的加薩輸送13萬升的燃料以滿足加薩的人道需求，數量也是先前以色列允許數量的兩倍，但燃料量仍只佔加薩日常所需的一小部分。（加薩日常所需估計超過100萬公升）

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，待停火期滿後，他將會繼續推進戰爭。

以色列目前約有1200人遇難，其中大部分是在哈瑪斯最初的入侵中受害；而哈瑪斯的加薩衛生部門在停火一天後提出的傷亡報告中表示，有超過1萬3300名巴勒斯坦人在戰爭中遇難，但其詳細數字因加薩北部醫療系統崩潰而無法提供。

哈瑪斯承諾會從10月7日突襲時劫持的約240名人質中釋放至少50名，且以色列需要用一換三的方式進行交換。只要哈瑪斯每釋放一位以色列人質；以色列就需釋放三名巴勒斯坦犯人，人質釋放也將在這4天內分階段進行。

以色列官員也表示，被哈瑪斯釋放的人質將在士兵護送下抵達空軍基地，而後根據需求，以飛機或車輛載往國內5家醫院接受治療。

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