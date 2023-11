50人質換150囚犯！卡達證實「以哈停火4天」 23日生效

2023/11/22 22:25

〔即時新聞/綜合報導〕卡達政府今天證實,以色列和巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」達成4天人道休戰協議,哈瑪斯將釋放50名婦女和兒童,以換取被囚禁在以色列的150名巴勒斯坦人,並放行援助物資進入加薩走廊。

卡達外交部在聲明中表示,雙方暫停戰鬥,停止在加薩地帶所有地區的一切軍事行動,並停止其軍車進入加薩走廊,且允許數百輛卡車運送人道、救援、醫療和燃料援助物資進入加薩走廊所有地區,南部空中交通停止4天,而北部的空中交通每天停止六個小時,從上午10點到下午4點,停火正式起始時間將在24小時內宣布,持續4天,而且可能繼續延長。

協議內容還包括哈瑪斯釋放目前關押在加薩走廊(Gaza Strip)的50名平民婦女和兒童人質,以換取釋放一些被關押在以色列監獄的巴勒斯坦婦女和兒童,在實施的後期階段將增加釋放的人數,並且戰鬥暫停期間,不能在加薩地帶所有地區攻擊或逮捕任何人,及確保人們沿著薩拉丁路自由行動。

卡達表示,「停火將使更多人道主義車隊和救災援助進入(加薩走廊),包括用於滿足人道主義需求的燃料」。

