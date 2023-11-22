50人質換150囚犯！卡達證實「以哈停火4天」 23日生效

卡達今天證實，以色列和巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」達成4天人道休戰協議。（美聯社）

2023/11/22 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕卡達政府今天證實，以色列和巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」達成4天人道休戰協議，哈瑪斯將釋放50名婦女和兒童，以換取被囚禁在以色列的150名巴勒斯坦人，並放行援助物資進入加薩走廊。

卡達外交部在聲明中表示，雙方暫停戰鬥，停止在加薩地帶所有地區的一切軍事行動，並停止其軍車進入加薩走廊，且允許數百輛卡車運送人道、救援、醫療和燃料援助物資進入加薩走廊所有地區，南部空中交通停止4天，而北部的空中交通每天停止六個小時，從上午10點到下午4點，停火正式起始時間將在24小時內宣布，持續4天，而且可能繼續延長。

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協議內容還包括哈瑪斯釋放目前關押在加薩走廊（Gaza Strip）的50名平民婦女和兒童人質，以換取釋放一些被關押在以色列監獄的巴勒斯坦婦女和兒童，在實施的後期階段將增加釋放的人數，並且戰鬥暫停期間，不能在加薩地帶所有地區攻擊或逮捕任何人，及確保人們沿著薩拉丁路自由行動。

卡達表示，「停火將使更多人道主義車隊和救災援助進入（加薩走廊），包括用於滿足人道主義需求的燃料」。

Qatar has confirmed the humanitarian pause in Gaza.



The start of the temporary ceasefire will be announced within the next 24 hours. pic.twitter.com/H1Nn2b40yr — Hamdah Salhut （@hamdahsalhut） November 22, 2023

協議內容包括哈瑪斯釋放目前關押在加薩走廊的50名平民婦女和兒童人質，換取釋放一些關押在以國監獄的巴勒斯坦人。（翻攝自X）

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