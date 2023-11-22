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中國施壓！泰國公視下架吳釗燮專訪 「北京不是第一次伸黑手」

泰國公共電視台日前專訪外交部長吳釗燮（右），引發中方抨擊，影片下架。（外交部提供）

泰國公共電視台日前專訪外交部長吳釗燮（右），引發中方抨擊，影片下架。（外交部提供）

2023/11/22 20:37

〔中央社〕泰國公共電視台3日播出台灣外交部長吳釗燮的專訪後，中國即向泰方施壓，泰國公視其後下架專訪報導。泰國參議院外交委員會21日發表聲明，要求泰國公視今後對此類節目「持謹慎態度」。

據美國之音中文網報導，泰國參議院外委會21日發表聲明說，「我們要求泰國公共電視台配合，對此後更多此類性質節目的發布持謹慎態度」。「本委員會呼籲所有各方堅持『一個中國政策』，泰國遵循這一政策，並與中國保持良好的雙邊關係」。

報導提到，泰國公視將吳釗燮的專訪報導發布在YouTube頻道後，先後遭到中國駐泰國大使館及中共外圍官媒環球時報的抨擊。

中國駐泰使館11日發表聲明暗批泰國公視，宣稱任何在事關中國領土完整，反分裂問題上「助紂為虐」的做法，都與中泰兩國人民友好背道而馳。「任何以新聞自由為藉口傷害別國及其人民的做法，都是對新聞自由的濫用。」

不久後，吳釗燮的專訪就被下架，但泰國公視沒有作出任何解釋說明原因。

報導指出，吳釗燮得知泰國公視下架對他的專訪後，透過社群平台X表示，中國對泰國媒體的批評「太有趣了，令人難以置信」，「中國在新聞自由方面排名世界最差，但向泰國的媒體傳授如何自由」。

報導引述曼谷朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）副教授、中國事務專家瓦沙納（Wasana Wongsurawat）表示，這完全在意料中。泰國公視面臨政府更大的壓力，因為他們的經費是政府稅收，而泰國政府正式承認「一個中國」政策，泰國公視更容易受到這種壓力。

言論自由組織審查指數（Index on Censorship）主編史坦菲德（Jemimah Steinfeld）指出，如果是民營媒體或非公營公司，中國大使館不會以這種方式回應。多年來，人們一直在談論中國如何試圖影響泰國媒體，泰國公視的下架舉動，對泰國來說是「有害的」。

史坦菲德說，可悲的是，這不是北京的長臂第一次伸進泰國，而這也符合北京在海外干預的更廣泛模式，他們將媒體作為控制敘事的方式。

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