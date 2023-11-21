大馬21間學校突收炸彈恐嚇！數千名師生緊急疏散

馬來西亞21日有多間學校收到炸彈恐嚇。馬來西亞警察示意圖。（路透）

2023/11/21 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞今天（21日）有多間學校收到炸彈恐嚇，總計有數千名師生被緊急疏散，目前該國警方已介入調查，確保國安不受到威脅。

根據大馬《中國報》 報導，有不明人士21日上午透過電子郵件，向馬來西亞21間國立、私立和國際學校發出炸彈恐嚇，接獲威脅的學校包括雪蘭莪州7間、吉隆坡5間、柔佛州5間、檳城州2間、霹靂州1間及森美蘭州1間，數千名師生今天緊急停課疏散。

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大馬警察總長拉扎魯丁（Razarudin Husain）今傍晚表示，警方獲報後立即與相關單位展開合作，在各個接獲炸彈威脅的學校進行「安全清理」行動，但都沒有在校園發現任何炸彈或爆裂物，因此認定恐嚇電郵是假的。另外調查顯示，威脅者是用2個字元包括「Taktstorer」的電郵地址來發送恐嚇訊息，該字詞在德文是「秩序破壞者」的意思；2個電郵地址都是新創設，今天以前不曾在網上有使用紀錄。

拉扎魯丁還說，恐嚇信件的原始內容其實是英文，威脅者使用翻譯軟體將內容翻成馬來文，該原始內仍被發現曾在本月12日被發送到加勒比島國牙買加的70間學校。拉扎魯丁表示警方嚴正看待任何炸彈恐嚇案件，目前正進一步調查背後主謀。

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