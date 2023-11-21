日本新宿3D螢幕牆播「台灣桃市觀光局廣告」 網︰好醜好丟臉

不少台灣網友發現，日本東京新宿的巨型3D螢幕牆上，播放了來自台灣桃園市政府觀光旅遊局的廣告，影片曝光後掀起熱烈討論，但以負面評價居多。（圖擷取自@xspace_tokyo 社群平台「X」）

2023/11/21 21:17

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〔即時新聞／綜合報導〕日本東京自2021年起，就在新宿一棟建物外牆設置大型LED曲面螢幕，並透過聲光及視覺效果，播放裸視3D廣告，推出至今大受歡迎，更成為國際知名的新觀光景點。就在今（21）日，有不少台灣網友發現這面螢幕牆上，播放了來自台灣桃園市政府觀光旅遊局的廣告，影片曝光後掀起熱烈討論，但以負面評價居多。

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綜合日媒報導，台灣桃園市政府觀光旅遊局的一部旅遊廣告影片，從11月20日至12月3日，在新宿裸視3D螢幕上開始投放，希望藉此吸引日本遊客，前往桃園市旅遊。新宿3D螢幕的官方社群平台「X」（原推特），也在今日上午分享這部廣告的完整內容，影片曝光後，成功引起不少台灣網友的注意，更紛紛分享到臉書等其他社群平台上。

在這部廣告中，開頭先是撒出一堆3D粉色桃子，接著開始播放疑似為桃園市主打的旅遊景點、活動，最後浮現「前往桃園機場」的3D字幕。不少網友就留言抨擊，「好醜好丟臉」、「完全黨國美感」、「醜到一點都不想去」、「看完感覺滿滿的尷尬」、「整體風格很華國美學」、「這內容有需要用3D螢幕？」、「在3D牆面強硬地擺上2D影片」、「落後國家的CM放在新宿？感覺好丟臉」。

另有網友針對這部廣告的「各種設計」，進行熱烈討論，「配色就原地死亡」、「不肯再花錢做3D版，真的很弱」、「台灣桃園banner讓我想到君悅排骨」、「凸顯出台灣對廣告設計業的不重視」、「那個紅字黃底標楷體讓我眼睛好痛」、「只是消化預算而已，從沒打算有效果」、「這紅黃.......好吧，考慮到該縣市現任者，就說得通了」、「想做3D裸視的效果，可是只給2D的素材跟預算，就會變成這個樣子」。

更有網友舉例在今年10月中旬，「2023日本台灣形象展」（2023 台湾エキスポ in 日本）同樣為了宣傳活動，在新宿裸視3D螢幕推出廣告，當時的廣告內容，為台灣精品吉祥物「福熊君」揮出勝利的全壘打，預告台灣產品將為大家帶來美好的智慧永續生活，畫面不但可愛又簡單清楚表達想宣傳的內容，成功引起各界好評。

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