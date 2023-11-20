再提台海和平！尹錫悅籲中國勿與俄國、北韓合作

南韓總統尹錫悅日前呼籲，中國和北韓、俄羅斯的步調一致，並不符合中方利益。（路透資料照）

2023/11/20 14:13

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅在英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）20日發刊的專訪中表示，中國和北韓、俄羅斯的利益互不相同，中方與兩國步調一致「並不符合本國利益」。專訪中，尹錫悅並強調了維護台海和平穩定、樹立南海海洋秩序的重要性。

據《韓聯社》報導，尹錫悅正對英國進行國事訪問。南韓總統辦公室表示，尹錫悅在專訪中稱，北韓和俄羅斯明顯違反聯合國憲章、安理會決議以及其他國際準則，中方應了解同兩國合作對提升國際聲望和地位，並無助益。

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尹錫悅強調，在維護東亞及國際社會的自由、和平、繁榮方面，中國的作用至關重要。基於相互尊重、互利互惠的原則，發展健康成熟的南韓、中國關係，是南韓政府的一貫立場。

尹錫悅指出，北韓對俄方提供武器只會延長烏克蘭戰爭，造成更多人員傷亡。若俄方以提供軍事技術援助作為回報，將對南韓安全及地區和平構成威脅。他強調美、日、南韓將合力做出應對。

尹錫悅表示，南韓與美、英、澳等國展開密切的安全合作，乃因烏克蘭戰爭、以色列戰爭、俄國北韓合作等全球安全隱患。他指出，尤其是印太地區充斥多種地緣政治風險，如北韓核威脅、台海和南海緊張局勢等。南韓政府一貫強調維護台海和平穩定、基於規則樹立南海海洋秩序的重要性。

尹錫悅應英王查爾斯三世（King Charles III）的邀請，自20日起對英國進行國事訪問，為期4天。尹錫悅是查爾斯三世今年5月加冕後，正式邀請訪英的首位外國領導人；此行預計還將與英國首相蘇納克（Rishi Sunak）舉行會談。

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