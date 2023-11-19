熱浪造成的極高溫 更凸顯巴西社會的貧富不均

巴西里約熱內盧羅西尼亞貧民窟熱浪來襲，一名男子在停水後從噴水口取水。（路透社）

2023/11/19 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕今年極端氣候帶來的熱浪在全球肆虐，多國的高溫歷史都被打破，南美大國巴西今年經歷了第8次的熱浪，該國大城里約熱內盧（Rio）本週二的氣溫甚至達到攝氏58.5度，而此一情況使得巴西的社會不平等問題更為顯著。

根據英國《衛報》報導，國家氣象研究所（Inmet）在本週將巴西全國大範圍地區歸在紅色警報狀態，並警告表示，因為連續5天以上的氣溫保持在高於平均水準至少5度的位置，導致民眾的健康、甚至「生命」面臨危險。

請繼續往下閱讀...

里約聯邦鄉村大學（FRURJ）研究都市極端高溫的地理學家盧塞納（Andrews Lucena）表示，像貧民窟這樣的貧困地區是最熱的區域，因為他們的建材條件最差、缺乏綠地，而且常是未完工的建築，這導致熱量容易積累、過剩。而貧民窟居民通常依賴私下連接的電網，更有可能遭遇頻繁的停電和停水。

許多原先在家辦公的白領為躲避高溫及高昂電費，紛紛選擇回到裝有冷氣的公司工作；但對工作環境或家中無法使用冷氣避暑的一般市井小民來說，熱浪這種極端氣候儼然加劇巴西國內本就明顯的「社會不平等」。

國家氣象研究所氣象學家莫賴斯（Dayse Moraes）表示，熱浪預計將在週末達到頂峰，未來可能會迎來一個特別炎熱的夏季。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法