父親開櫻桃採摘車輾死兒子 美警方：意外事故

美國紐約史坦頓島昨日發生一起意外事故。42歲父親因倒車產生視線死角導致看不到下車正在指揮交通的兒子而直接將其輾過，19歲兒子當場死亡。（圖截自X「@Joeanthony_nyc」）

2023/11/19 14:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約史坦頓島1名中年男子在路上駕駛櫻桃採摘車時誤將自己19歲的兒子輾死，警方目前將此次事件依意外事故處理，並未在現場逮捕任何人。

據報導《紐約郵報》 ，42歲的死者父親克魯茲（Victor Cruz）於當地時間18日上午駕著櫻桃採摘車經過紐約史坦頓島第一大道和東七街十字路口處，由於克魯茲所駕駛的車輛在倒車時有視線死角，於是死者便主動下車幫父親指揮交通，不料克魯茲竟直接將大車往兒子所站方向開去，19歲兒子當場慘死輪下。目擊者指出，駕駛當下應該是因為沒有聽清楚兒子的指揮又或是油門踩得太大力，這才導致悲劇發生。紐約警察局發言人表示，此次事件仍在調查中，但目前並沒有發現任何有意的犯罪行為。

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據報導，19歲的死者是一位非常出色的運動員，過去也是國高中校隊內的成員，事件過後，與父子兩人熟識的親友都對此次意外事件感到震驚。鄰居凱特林向媒體表示，這對父子的感情非常好，經常一起出門閒逛，克魯茲不可能會殺了自己的兒子；另一位住在附近的鄰居羅曼表示父子兩人總是一起進出，死者只要不是在學校就是和父親一起出門，不敢相信竟發生了這種憾事。

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