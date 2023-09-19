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攀奧地利超美「高空雲梯」 英男失足墜近100公尺身亡

英國男子獨自攀爬奧地利著名高空雲梯時不慎失足墜落300英尺（約91.4公尺）深溪谷，不幸身亡。示意圖。（圖擷自@laemmerhof 社群平台「X」）

英國男子獨自攀爬奧地利著名高空雲梯時不慎失足墜落300英尺（約91.4公尺）深溪谷，不幸身亡。示意圖。（圖擷自@laemmerhof 社群平台「X」）

2023/09/19 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕近日一名英國登山客在獨自攀爬奧地利達奇斯坦山脈（Dachstein Mountains）著名的「高空雲梯」時，不慎失足墜落300英尺（約91.4公尺）深的溪谷，不幸身亡。

《每日郵報》報導，上週二有名42歲的英國男子在獨自攀登奧地利薩爾茲堡（Salzburg）達奇斯坦山脈的高空雲梯時，不慎失足墜落300英尺深的溪谷。薩爾茲堡警方表示，在接到消息時派出了兩架直升機及哈萊茵市（Hallein）和阿布特瑙鎮（Abtenau）的警察前往救援，遺憾的是救援人員沒能將男子救起，只能在高空雲梯下方的溪谷打撈他的屍體。

位於大唐納科格爾山（Donnerkogel）的高空雲梯是奧地利非常著名的景點，在社群媒體上也很受歡迎。由鋼與繩子製成的長130英尺（約39.6公尺）的梯子連接兩座山峰，吸引了許多登山客、觀光客、極限運動員前往拍照挑戰。2020年，極限運動員米蘭琳爾（Stefanie Millinger）就曾挑戰在只穿芭蕾舞服裝、沒有配戴防護裝備的情況下徒手懸掛於梯子下做一系列高難度動作。

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