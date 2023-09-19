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日東京重大工安事故 作業人員隨15噸鋼筋自高樓掉落2死3傷

日本東京今（19）日上午9點20分，位於中央區日本橋的一處建築施工現場發生意外，多名男性作業人員隨著15噸重的鋼筋掉落。（圖擷取自@Wiindi4 社群平台「X」）

日本東京今（19）日上午9點20分，位於中央區日本橋的一處建築施工現場發生意外，多名男性作業人員隨著15噸重的鋼筋掉落。（圖擷取自@Wiindi4 社群平台「X」）

2023/09/19 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京今（19）日上午9點20分，位於中央區日本橋的一處建築施工現場發生意外，多名男性作業人員隨著15噸重的鋼筋掉落，從8樓墜落到4樓位置，共造成5人受傷。根據日媒最新報導，傷者之中有2名分別30多歲與40多歲的男子，已確認死亡。

綜合日媒報導，出事工地為51層大樓建案，位於JR東京站八重洲口附近辦公大樓林立的地區。報導指出，5名男性作業人員估計是因為鋼筋造成的震動彈跳，不慎失足墜落，且有部分人員似乎被壓在鋼筋下方。

警視廳和東京消防局表示，傷者之中已有2人不幸死亡，一名40多歲的男子則是陷入昏迷，另外2名傷者則是意識清醒。

工地附近則有民眾表示，事發當時聽到一聲巨響，還以為是有車輛撞入建築物；另外一名在工地附近餐廳的員工則指出，他當時聽到金屬掉落聲音，但從未聽過如此大的巨響，接著就有警車和消防車趕來。

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