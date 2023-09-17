金正恩結束訪俄 獲贈無人機、防彈背心

俄羅斯國防部長紹伊古16日在海參威接待北韓領導人金正恩（左），（路透）

2023/09/17 20:08

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓最高領導人金正恩17日結束俄羅斯6天訪問行程，搭上專用防彈列車離開，而他最後一天行程是與在俄國留學的北韓學生們見面，金正恩還收到了俄方的特別禮物：無人機與防彈背心。

根據《俄新社》（RIA）報導，金正恩17日乘坐的綠皮專列已從俄羅斯濱海邊疆地區阿爾喬姆（Artyom）火車站離開。從RIA公布的影片中可見，俄方人員為了送別金正恩，防彈列車前還鋪上一塊紅地毯，還有多名官員與軍儀隊一同為他送行。金正恩爬上階梯後，站在門前揮手並以敬禮手勢向俄方人員致意，俄國官員們也揮手致意。

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據俄國《衛星通訊社》報導，17日稍早，金正恩在海參威參觀遠東聯邦大學校園，與該校的北韓留學生會面。過後，俄國濱海邊疆區行政長官科熱米亞科（Oleg Kozhemyako）向金正恩展示當地公司的研發成果。

金正恩離開前，獲科熱米亞科送5架FPV（First Person View，第一視角）自殺式無人機、1架偵察無人機及防彈背心作為禮物。

據北韓中央通信社（KCNA，朝中社）報導，金正恩在訪問俄濱海邊疆區期間向太平洋艦隊贈送了禮物。他本人也收到了俄羅斯防長紹伊古、俄羅斯空天軍遠程航空司令部指揮官科比拉什（Sergei Kobylash）的禮物，但報導中沒有具體提到是哪種禮物。

北韓領導人金正恩（中）17日搭乘防彈列車，抵達俄羅斯濱海邊疆地區阿爾喬姆（Artyom）火車站，展開訪俄的最後一個行程。（法新社）

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