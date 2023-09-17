韓國滅門血案！屋主性侵女性怕被發現 疑殺害妻兒後再服毒

韓國15日發生一起滅門血案，警方表示，是因金姓男子犯下性侵罪後怕被妻子發現，因此疑似殺害家人後再服毒輕生。示意圖。（資料照）

2023/09/17 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕韓國全羅南道靈巖郡金姓住宅15日發生一起滅門血案，全家5口陳屍在家中並留下大量血跡，警方還在現場發現一件兇器。警方今（17）日透露，是因金姓男子怕被妻子發現犯下性侵罪，家中生計也會變得困難，才會做出極端選擇，並推測金男是在殺害家人後才服毒輕生，警方目前正進一步調查釐清。

綜合媒體報導，韓國15日下午接到全羅南道靈巖郡金姓住宅有血跡的報案電話，警方及消防隊員火速一同前往，進入家中後發現，60多歲金姓男子、金男妻子陳屍在有廚房的小房間，夫婦倆3名20多歲兒子則陳屍在主臥房，現場留下大量的血跡，鮮血濺滿家中四處，而住宅的出入口全被從內部鎖上，沒有發現外人闖入的痕跡。

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據報導，該家庭的3個兒子皆為重度身心障礙人士，患有自閉症和肢體殘疾等情形，由於行動困難，他們需要全職家庭主婦金男妻子的照料；金男則在本月4日因涉嫌性侵另一個村莊的女性而被警方立案，他原計畫13日出席警方的傳喚，而他並未到場。

全羅南道警方今（17）日透露，15日對金姓男子第一次驗屍後，初步判定可能是藥物中毒致死，金男妻子及3個兒子可能是因被凶器重擊導致大量失血身亡，而金男妻子屍體上有出現反抗痕跡，3個兒子的屍體則未出現反抗跡象。

報導稱，警方在金姓住宅發現一把兇器及一瓶殘存約30%的毒藥，因此警方推測，金男可能是在殺害家人後服毒輕生，而3個兒子可能在被兇器刺傷前就先服用安眠藥或毒藥等，才沒有表現出反抗跡象，目前警方正在進一步調查釐清。

警方也透露，金男曾對鄰居表示，如果妻子得知他因涉嫌性犯罪而接受警方調查，他將殺光所有家人，做出極端選擇。警方也據此判斷，金男是因擔心如果因性犯罪被判重刑，家庭生計可能會變得困難，才因此犯下重罪。

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