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國際形象徹底崩壞 德外長：習近平是獨裁者

繼美國總統拜登後，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）也公開宣稱中國國家主席是「獨裁者」。（本報合成圖）

繼美國總統拜登後，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）也公開宣稱中國國家主席是「獨裁者」。（本報合成圖）

2023/09/17 12:25

〔編譯盧永山／綜合報導〕上週赴美訪問的德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock），9月15日接受《福斯新聞》頻道訪問時，呼籲德國和美國共同努力反擊俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，並指這不僅是在保衛烏克蘭，也是在保衛全世界的民主，她還公開稱中國國家主席習近平為「獨裁者」。這是繼美國總統拜登後，再度有西方政治領袖公開幫習近平封上「獨裁者」稱號。

貝爾伯克表示：「俄羅斯總統普廷在與世界各地的民主國家作鬥爭，這就是為什麼民主國家必須站在一起。我們總是要問自己：如果我們不支持烏克蘭會發生什麼？顯然，要付出的代價會高很多。」

在被問及德國政府和西方認為這場戰爭將如何結束時，貝爾伯克回應：「烏克蘭享有自由，我們將支持烏克蘭，無論需要多長時間。因為如果普廷贏得這場戰爭，這對世界上其他獨裁者，例如中國的習近平主席來說，將是1個什麼樣的信號？因此，烏克蘭必須贏得這場戰爭，自由和民主必須獲勝。」

貝爾伯克強調：「德國將與烏克蘭站在一起，無論需要多長時間。」

在今年2月中國間諜氣球飄入美國領空並遭戰機擊落，引發美中關係緊張後，美國總統拜登（Joe Biden）在6月20日於加州的總統競選募款活動中，將中國國家主席習近平比作「獨裁者」，並在中國強烈反彈後仍堅稱，他對中國的直言不諱是不會有太多改變的。

有分析指出，從拜登到貝爾伯克，都公開將習近平稱之為「獨裁者」，可見習近平當局的國際形像已經一瀉千里。中國政府對貝爾伯克的發言尚未做出回應。

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