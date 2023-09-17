TAIWAN PLUS 東京開跑 謝長廷言及挺日本水產品

2023/09/17 00:15

〔中央社〕TAIWAN PLUS 2023文化祭今天於日本東京上野公園開跑。駐日代表謝長廷以及日華議員懇談會會長古屋圭司、農業部政務次長陳添壽在受訪時都言及中國禁止進口日本產的水產品一事。古屋說，盼台日深化餐飲文化交流，現在正是良機。

為期2天的TAIWAN PLUS 2023 文化祭今天在東京上野公園舉行開幕式，駐日代表謝長廷致詞時言及，去年中國在沒有科學依據下禁止台灣水果進口，當時感謝日本各方支援，讓鳳梨運到日本，現在日本的水產品被中國禁止進口，「我覺得是不是該輪到台灣來支援了。」此話一出，全場揚起掌聲。

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開幕式前，日本眾議員古屋圭司在會場上與農業部政務次長陳添壽見面時表示，9月13日岸田內閣改組，宮下一郎被延攬入閣擔任農林水產大臣，他與宮下兩人私交甚篤，互為鄰近選區。

古屋說，中國將福島第一核電廠的ALPS處理水（核處理水）稱為「污染水」，禁止進口日本的水產品，日本於是把日本的優質水產品的外銷地做改變，已擬定對策，請台灣多多購買。

古屋還說：「中國放流出的核廢水氚濃度是日本的百倍以上。台灣的食品很好吃，日本的魚也很好吃，期盼台日深化餐飲文化交流，就某種意義上來說，現在正是良機。」

日本自8月24日開始將福島第一核電廠的核處理水排入太平洋，中國隨即宣布全面禁止日本水產品進口。美國駐日大使認為中國將核處理水問題泛政治化的作法是針對日本的經濟脅迫行為，決定支援日本的漁民和漁業業者。

美國駐日大使館表示，日本產的帆立貝（扇貝）出口到美國之際，很多是先出口到中國進行剝殼等的加工。因中國全面禁止進口日本產的水產，日本產的帆立就無法出口到美國。因此，美國駐日大使館特別將台灣、泰國、越南這3國有在美國食品暨藥物管理局（FDA）登記的加工設施介紹給日本東北、北海道等地的漁業相關業者。

對此，陳添壽今天對中央社表示，這作法非常的好。台灣本來就對日本的帆立就非常的了解，這些干貝有些是做生鮮的（可當沙西米），有些等級是要經過蒸煮，台灣對這些本來就很清楚。如果台灣能夠把這些再做一些加工轉到歐美，對台日是非常好的事。

陳添壽認為，這是市場分散的作法。畢竟，台日等民主國家的貿易規則會比較常規。

對於氚廢水，他認為國際上是有一些評斷，當然台灣也會注意這方面的事，也會做監測。現在台灣有7、8個部會有一個平台，當然會依照行政院的指示做最嚴格的把關，相信台日兩國應該會合作無間。

陳添壽還說：「日本前首相安倍晉三曾說『台灣有事就是日本有事』，這不一定是什麼緊張的關係，像貿易之類的，台日也可互相扶持。日本如果有需要，我們義不容辭，大家互相幫忙。」

謝長廷日前曾透過臉書（facebook）向台灣業者獻策說不妨可趁這次的機會，爭取日本協助引進帆立貝的處理機器設備，將帆立貝進到台灣剝殼後，再轉銷歐美。他表示，業者若需要駐日代表處配合，代表處會全力協助。（編輯：陳正健）1120917

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