因應北韓、中國威脅 美軍將成立「駐日太空軍」

美國將在日本成立新部隊「美國駐日太空軍」，以應對北韓飛彈威脅及中國太空勢力擴張。示意圖。（歐新社資料照）

2023/09/16 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕為應對北韓的飛彈威脅與中國霸權不斷的擴張，美國將在日本建立一支新部隊，特別針對太空領域進行保護，新部隊暫定名為「美國駐日太空軍」。日本當局表示，一切準備工作皆在進行中，目標在今年發布相關資訊。

據日媒《產經新聞》報導，美國將在日益重要的太空領域加強駐日美軍，並擴大與自衛隊的合作。日、美、韓三國也將立即共享北韓飛彈發射的情報。美國太空軍准將馬斯塔勒（Anthony Mastalir）在接受《產經新聞》的採訪中表示，新部隊將隸屬於印太太空軍（Space Forces Indo-Pacific），而其地點將設立於美軍駐日本總部橫田空軍基地。

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印太太空軍將負責衛星通訊、武器系統位置訊息和飛彈預警等相關任務，並從太空支援部署在該地區的陸、海、空軍力量聯合作戰。藉由這樣的角色，新部隊將強化駐日美軍，並與防衛省去年3月在航空自衛隊府中基地成立的「宇宙作戰隊」，以及日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）合作。

馬斯塔勒更透露，「中國在印太地區正以前所未有的速度擴大其太空能力，包括發射大量衛星」他還表示，中國正試圖利用以飛彈為主的「遠程精準火力」擊沉美國航艦，因此中國需要保持在太空領域的優勢。

報導稱，美國於2019年成立太空軍，成為繼陸軍、海軍和空軍之後的「第六支軍隊」。印太太空軍則於2022年11月成立，旨在加強印太地區的應對。同年12月，「美國駐韓太空軍」也隸屬於其之下在韓國成立。

馬斯塔勒強調，在日本成立的新部隊，對於促進日、美、韓三國之間立即共享飛彈發射情報將「卓有成效」。

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