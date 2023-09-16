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才開放一天 布魯塞爾證券交易所雕像竟遭人為破壞

布魯塞爾證券交易所是當地重要的古蹟，在上週六剛完成為期三年的整復工作，不料卻在開放隔天就遭破壞。（法新社）

布魯塞爾證券交易所是當地重要的古蹟，在上週六剛完成為期三年的整復工作，不料卻在開放隔天就遭破壞。（法新社）

2023/09/16 13:04

〔即時新聞／綜合報導〕比利時布魯塞爾證券交易所耗費鉅資完工後，9日開放，隔天深夜卻被拍到有1名男子因不明原因爬上交易所門口前的雕像，導致雕像被破壞。附近民眾將拍下的影片發佈至社群媒體後，警方在交易所附近找到該男子並將其逮捕。如今交易所希望直接向該名男子索討修繕雕像所需之賠償金。

綜合外媒報導，男嫌在10日被拍到深夜爬上位於布魯塞爾交易所前的雕像，試圖與其合照，不料卻在他跳下雕像時，將雕像舉著火炬的手臂扯了下來，並被附近民眾拍下證據發佈到社群媒體。警方在影片流出不久後就在交易所附近將該男子逮捕。經警方盤查後，確認該男子身分為愛爾蘭籍遊客。嫌犯在接受警方訊問時表示自己對此事完全沒有印象，當地媒體稱，男嫌應該是喝醉後精神恍惚，才爬上雕像。

布魯塞爾證券交易所在9日剛完成為期三年的整復工作後正式開放。修復的總費用約為9千萬歐元（約新臺幣29億），而男嫌破壞的雕像，在當時就花費約1萬7千歐元（約新臺幣50萬）進行修繕。如今開放參觀，卻在隔日就遭到破壞，才剛重見天日的重要紀念雕像可能又將耗時2個月，進行另一輪的修復。

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