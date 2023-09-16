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嚇人！美國聯合航空飛行途中折返 10分鐘內急降逾8500公尺

美國聯合航空1架從紐澤西飛往羅馬航班飛行途中，因客艙增壓系統出現問題，造成10分鐘內急速下降超過2萬8千英尺（約8530公尺）。（路透）

美國聯合航空1架從紐澤西飛往羅馬航班飛行途中，因客艙增壓系統出現問題，造成10分鐘內急速下降超過2萬8千英尺（約8530公尺）。（路透）

2023/09/16 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空一架紐澤西飛往羅馬班機飛行途中，因客艙增壓系統出現問題，造成10分鐘內急速下降超過2萬8千英尺（約8530公尺），機長緊急中途調頭飛回紐澤西機場，所幸機上乘客與機組人員皆無受傷。

綜合外媒報導，美國聯合航空發言人指出，這架波音777客機當地時間13日從紐澤西紐華克自由國際機場起飛前往義大利義大利羅馬–法林明高機場途中，因客艙增壓系統出現問題，導致飛機短短10分鐘內下降超過2萬8千公尺，機長即刻掉頭返回紐澤西機場降落，機上270名乘客和14名機組人員皆無受傷。

根據航班追蹤系統FlightAware數據顯示，這架波音777客機當地時間13日8點37分從紐澤西紐華克自由國際機場起飛前往義大利羅馬–法林明高機場，卻因機艙出問題在隔日凌晨12點27分返回紐澤西機場降落。

美國聯合航空公司發言人指出，飛機返回紐華克機場是為解決可能出現的機艙失壓問題，「飛機安全著陸，機艙內也未出現任何施壓情況」，該批前往義大利旅客公司安排搭乘另1架飛機後已抵達目的地。

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