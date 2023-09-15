紐約時裝週爆笑插曲 美國YouTuber穿垃圾袋走伸展台

美國21歲YouTuber拜爾突然穿著怪異出現在紐約時裝週的伸展台上，影片一出引發網友熱議。（圖片截自拜爾YouTube頻道「Fred Beyer」）

2023/09/15 16:17

〔即時新聞／綜合報導〕紐約時裝週於本月13日落幕後，社群平台上開始瘋傳一段惡作劇影片。1名男子穿著透明垃圾袋，頭戴粉色浴帽自信的走上伸展台，然而台下觀眾竟沒人發現異樣，直到保全人員上台將人拉下，才結束這場鬧劇。

綜合外媒報導，影片裡的男主角是美國知名惡作劇YouTuber拜爾（Fred Beyer），他在前一位模特兒準備下場時，身穿半透明垃圾袋和粉色短褲，戴著俏皮的粉色浴帽從後台出發，還在與這位模特兒擦肩而過時和他擊掌，過程十分逗趣。台下觀眾也都以為這是本場秀的一部分，直到保全人員突然出現並把他從伸展台上硬生生拽下來，觀眾才恍然大悟，原來這是一場惡作劇。

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拜爾是一位擁有30多萬訂閱的21歲美國YouTuber，頻道內容以各種惡作劇為主。但沒想到他竟藉著這次社交媒體機構創作者公司（暫譯，Creators Inc.）在紐約時裝週舉辦活動的機會，直接將惡作劇搬上世界級的秀場。

拜爾的影片才在社群媒體上發佈一天就超過14萬次點閱，網友們紛紛在下方留言「每當我以為拜爾沒辦法再更瘋狂的時候，他又變得更瘋狂了」、「那位保全必須做好自己工作，卻還是忍不住偷笑的部分太讚了」、「這個惡作劇可以算得上是傳奇了」。

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