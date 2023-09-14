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史上首次！ iPhone15將開賣 蘋果推「印度製」新機

今年4月18日，蘋果在印度第一間直營店的開幕盛況。（法新社資料照）

今年4月18日，蘋果在印度第一間直營店的開幕盛況。（法新社資料照）

2023/09/14 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果（Apple）秋季發表會13日正式登場，《彭博》引述消息人士指出，今年蘋果首度改變新機「中國製」傳統，開賣日當天，將同步販售印度組裝的全系列iPhone 15。

蘋果近年逐漸將位於中國的生產鏈外移，2017年起印度就開始生產舊款型號。去年，蘋果首度在印度生產、組裝新款iPhone 14系列，顯示蘋果在中國疫情封控政策下，有意降低對中國的依賴程度。

《彭博》報導指出，今年推出的iPhone 15系列多數仍在中國生產，但在印度逐漸縮短生產實力、產能差距後，今年開賣日將同步販售兩國組裝的新款手機。

印度生產的首批iPhone新機，預計將被分配到印度和部分鄰近市場，基於較不穩定的物流狀態，印度製iPhone新機可能會延遲到貨。

全面納入iPhone 15的生產、組裝、販售，標誌印度躋身電子代工製造業列強的雄心，目前全球將近7%的iPhone是印度製造；蘋果預期2025年，這個數字將上升至25%。

科技新聞網站《the Verge》分析指出，縮短印度、中國工廠生產量能的決策，一方面有助於擺脫過度仰賴中國生產問題；另一方面則能節省印度政府徵收的高昂關稅，在印度銷售「國產」iPhone系列商品。

與此同時，《the Verge》認為近年中國民族主義持續高漲，中國政府鼓勵公部門和消費者放棄iPhone，轉而選擇華為等本土品牌，因此眼下確是擁抱印度市場的好時機。

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