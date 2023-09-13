悚！美殺人犯「螃蟹爬」逃獄闖民宅偷槍流竄 學區緊急停課

捅死女友的殺人犯卡瓦坎特越獄，擁槍亡命流竄。（法新社）

2023/09/13 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓州切斯特郡監獄（Chester County Prison）有個犯下一級謀殺罪被判無期徒刑的囚犯逃獄，闖入偷了一把步槍，警方積極追捕，同時呼籲民眾不要出門，賓州東南部更有學區12日宣布所有學校停課。根據最新消息，他已經被警方逮捕押回。

綜合外媒報導，這名囚犯2週以「螃蟹爬」方式成功越過鐵絲網逃獄，他是巴西籍的卡瓦坎特（Danelo Cavalcante），今年34歲，持刀殺害巴西籍女友被判處無期徒刑入獄。他8月底逃獄成功後，2週內躲過警犬、無人機、直升機和特種部隊追捕，本月11日晚間闖入民宅，屋主開槍自衛下並無受傷，卡瓦坎特則取得.22口徑步槍後，繼續亡命竄逃。警方呼籲民眾，若發現行蹤，應打911電話報警，避免正面交手；而賓州東南部有學區12日宣布所有學校停課。

請繼續往下閱讀...

賓州州警聲明指出，警方正在切斯特郡南考文垂城（South Coventry Townpoint）瑞吉路、考文垂維爾路及戴西角路一帶展開大規模搜捕，呼籲民眾緊鎖門窗、車輛上鎖，不要隨意出門。

而賓州波茲鎮（Pottstown）歐文羅勃茲學區（Owen J. Roberts School District）宣布，基於安全考量，學區徵詢州政府與當地警方意見後，決定配合警方在社區擴大搜捕行動，學校及學區辦公室暫時關閉。

切斯特郡監獄的代理典獄長霍蘭德（Howard Holland）之前，這起越獄案正在調查中，會釐清是否有內部人員涉案，監獄也加強防堵措施，增派看守警力，增加鐵絲網數量。

賓州警方懸賞提供線索，從2萬美元（約新台幣64萬元）調高到2萬5000美元（約新台幣80萬元）。

Cavalcante is believed to be within a perimeter in the South Coventry Township area: Routes 23 & 100, Fairview & Nantmeal Roads, and Iron Bridge & County Park Roads. Residents should secure buildings, property and vehicles. Report sightings or related activity immediately to 911. — PA State Police （@PAStatePolice） September 12, 2023

Wow, what a Escape????????



Pennsylvania police released a video showing how a dangerous criminal, Danelo Cavalcante, escaped from prison near Philadelphia. Police are still searching for the convicted murderer. pic.twitter.com/NbcDgyGS0B — Global Observer X （@GlobalObserverX） September 7, 2023

卡瓦坎特身影被民宅監視器捕捉到，已換上新衣，刮掉鬍子。（路透）

警方派出大量人力在該區進行地毯式搜索。（美聯社）

巴西籍的卡瓦坎特2週前以「螃蟹爬」方式成功越過鐵絲網逃獄。（翻攝自推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法