悚！美殺人犯「螃蟹爬」逃獄闖民宅偷槍流竄 學區緊急停課

〔即時新聞/綜合報導〕美國賓州切斯特郡監獄(Chester County Prison)有個犯下一級謀殺罪被判無期徒刑的囚犯逃獄,闖入偷了一把步槍,警方積極追捕,同時呼籲民眾不要出門,賓州東南部更有學區12日宣布所有學校停課。根據最新消息,他已經被警方逮捕押回。

綜合外媒報導,這名囚犯2週以「螃蟹爬」方式成功越過鐵絲網逃獄,他是巴西籍的卡瓦坎特(Danelo Cavalcante),今年34歲,持刀殺害巴西籍女友被判處無期徒刑入獄。他8月底逃獄成功後,2週內躲過警犬、無人機、直升機和特種部隊追捕,本月11日晚間闖入民宅,屋主開槍自衛下並無受傷,卡瓦坎特則取得.22口徑步槍後,繼續亡命竄逃。警方呼籲民眾,若發現行蹤,應打911電話報警,避免正面交手;而賓州東南部有學區12日宣布所有學校停課。

賓州州警聲明指出,警方正在切斯特郡南考文垂城(South Coventry Townpoint)瑞吉路、考文垂維爾路及戴西角路一帶展開大規模搜捕,呼籲民眾緊鎖門窗、車輛上鎖,不要隨意出門。

而賓州波茲鎮(Pottstown)歐文羅勃茲學區(Owen J. Roberts School District)宣布,基於安全考量,學區徵詢州政府與當地警方意見後,決定配合警方在社區擴大搜捕行動,學校及學區辦公室暫時關閉。

切斯特郡監獄的代理典獄長霍蘭德(Howard Holland)之前,這起越獄案正在調查中,會釐清是否有內部人員涉案,監獄也加強防堵措施,增派看守警力,增加鐵絲網數量。

賓州警方懸賞提供線索,從2萬美元(約新台幣64萬元)調高到2萬5000美元(約新台幣80萬元)。

Cavalcante is believed to be within a perimeter in the South Coventry Township area: Routes 23 & 100, Fairview & Nantmeal Roads, and Iron Bridge & County Park Roads. Residents should secure buildings, property and vehicles. Report sightings or related activity immediately to 911.