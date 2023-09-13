負鼠誤闖3層樓高樹屋 秒變鐵餅慘遭猩猩扔出去

紅毛猩猩發現負鼠入侵，竟火大地將牠扔出去。（圖片擷取自YOUTUBE）

2023/09/13 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲動物園有隻紅毛猩猩近日在樹屋裡發現一隻不速之客「負鼠」，沒想到猩猩竟爆氣把小動物抓起，如同「擲鐵餅」般，直接將牠從約三層樓高的樹屋用力扔出，讓目擊遊客大聲尖叫。影片在網路瘋傳引起熱議，動物園也緊急出面說明，指負鼠很強壯，墜地後就匆忙逃走，並沒有受傷。

綜合外媒報導，澳洲珀斯動物園（Perth Zoo）近日被一名遊客拍下殘忍的影片。一隻紅毛猩猩在樹屋內發現負鼠入侵，沒想到猩猩竟火大的將負鼠又摔又戳，再狠狠地將牠從高處扔出去，給予負鼠一個「慘痛的教訓」，驚悚的畫面令許多目擊遊客大聲尖叫。

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紅毛猩猩怒丟負鼠的影片在網上引起瘋傳，許多網友紛紛表示，「雖然這實在太怕了，但抱歉我笑了」、「我知道租戶付房租很困難……但這個驅逐方式有點粗暴」、「天啊！這就像奧運的擲鐵餅比賽」、「可憐的負鼠」、「不知道被扔出去的負鼠現在怎麼樣了……」。

事後，珀斯動物園發言人出面說明，負鼠與猩猩一樣生活在高處，由於近日天氣寒冷，負鼠才會想進入紅毛猩猩溫暖的樹屋休息，雖然工作人員已經盡力防止動物闖入不同棲息地，卻因高度受限，無法完全防止跑進不同棲息地取暖的負鼠。不過動物園也指出，好在負鼠本身相當強壯，在被猩猩丟出去墜地之後就匆忙的逃走，初步判斷牠沒有受傷。

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