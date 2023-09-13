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「車臣抖音王」卡德羅夫傳吸毒被普廷帶走 「御醫」也傳遭活埋

車臣領導人卡德羅夫的私人醫生兼副總理蘇萊曼諾夫（右），自人間蒸發，兇多吉少。（取自Telegram）

車臣領導人卡德羅夫的私人醫生兼副總理蘇萊曼諾夫（右），自人間蒸發，兇多吉少。（取自Telegram）

2023/09/13 16:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯轄下車臣共和國領導人卡德羅夫此前數度傳出健康惡化，據傳卡德羅夫認為他的私人醫生兼任副總理蘇萊曼諾夫試圖毒害他，並選擇將他活埋。此外，卡德羅夫據稱因吸毒成癮，本月初被俄國總統普廷下令帶走，送往莫斯科勒戒。

英國《每日郵報》報導，49歲的蘇萊曼諾夫（Elkhan Suleymanov）自2022年10月起就從人間蒸發，他的Instagram帳號有5.5萬名粉絲追蹤，過去幾乎每天發文，但從那時起也不再更動態更。據多個消息來源稱，他被解除了所有職務，並遭殘忍活埋，原因是卡德羅夫將自己健康急遽惡化歸咎於與蘇萊曼諾夫，懷疑被他下毒。

據稱，卡德羅夫在接受蘇萊曼諾夫的不明注射後確信自己中毒，照片中的卡德羅夫經常顯得浮腫。

與俄國執法部門有聯繫的Telegram電報頻道「VChK-OGPU」表示，「自2022年10月以來，沒有人見過蘇萊曼諾夫，有傳言稱他被殘酷殺害並活埋在地下」、「每個人都說他已經死了，而且死得很痛苦」。

蘇萊曼諾夫是卡德羅夫隨從中的傑出人物。身為列茲金人的他，在醫學方面擁有傑出的專業記錄。他的突然失踪和神秘死亡一事，引發外界許多疑問。

值得注意的是，蘇萊曼諾夫的Instagram頁面顯示了車臣共和國腫瘤藥房網站的連接，消息人士稱，該網站現在成為杜拜銷售古柯鹼的管道。

此外，多家俄國自媒體在Telegram稱，卡德羅夫由於長期受到麻醉藥物的強烈影響，俄國總統普廷下令俄羅斯聯邦安全局（FSB）幹員，於9月7日將他強制押解送往莫斯科強制戒毒。

卡德羅夫因子弟兵在俄烏戰爭期間屢拍攝造假影片，被譏稱為「抖音戰神」、「抖音王」，他的健康亮紅燈，恐非空穴來風。

德國大報《圖片報》（Bild）此前援引消息人士報導，卡德羅夫不但染上毒癮，還可能罹患嚴重腎臟疾病，數個月來體重暴增，面色陰沉，在視訊影片經常睜不開眼睛，而他疑因中毒而信不過莫斯科的醫生，而求助外國名醫救治。

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46歲的卡德羅夫健康狀況成謎，有人聲稱他身患絕症。（取自Telegram）

46歲的卡德羅夫健康狀況成謎，有人聲稱他身患絕症。（取自Telegram）

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