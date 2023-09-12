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馬斯克秘令切斷「星鏈」阻烏克蘭襲俄艦 美國會要追究

為阻止烏克蘭無人機襲擊黑海俄羅斯戰艦，美國億萬富翁、SpaceX公司老板馬斯克禁用使用他提供的星鏈衛星通信系統進行空襲。（路透）

為阻止烏克蘭無人機襲擊黑海俄羅斯戰艦，美國億萬富翁、SpaceX公司老板馬斯克禁用使用他提供的星鏈衛星通信系統進行空襲。（路透）

2023/09/12 22:09

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據最新出版的傳記內容，去年烏克蘭軍方在克里米亞半島周邊，正準備向俄軍艦艇發動攻擊時，全球首富、SpaceX公司老板馬斯克突然下令關閉該區域的「星鏈」衛星網路服務，使烏軍功虧一簣。對此，美國聯邦參議院軍事委員會重量級成員、民主黨籍麻州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren），已要求對SpaceX展開調查。

《彭博》報導，華倫11日在國會大廈表示：「國會需要調查這裡發生了什麼，以及我們是否有足夠的工具，確保外交政策是由政府而不是由一位億萬富翁執行的。」

馬斯克預計將成為13日在國會大廈與參議員舉行的閉門峰會科技業業負責人之一。華倫表示，她還希望五角大廈調查美國國防部與SpaceX的合約關係。

民主黨籍參議院軍事委員會主席瑞德（Jack Reed）表示，他對這個問題感到擔憂，因為傳統上由政府控制衛星，由總統决定該怎麼做。

他說，SpaceX降低了進入太空的成本，包括國家安全發射衛星的成本，取得了非常積極的進展，但在國家安全問題上，不能由馬斯克做最後定奪。

美國民主黨籍聯邦眾議員華倫，要求對馬斯克的對SpaceX公司展開調查。（路透）

美國民主黨籍聯邦眾議員華倫，要求對馬斯克的對SpaceX公司展開調查。（路透）

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