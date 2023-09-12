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沒文化真可怕！ 中國官媒引諷刺詩宣傳杭州亞運遭罵翻急刪

中國官媒《人民日報》引用南宋詩人林升的諷刺詩《題臨安邸》裡頭的「直把杭州作汴州」句子來讚揚杭州之美，遭網友罵翻。（圖擷自X）

中國官媒《人民日報》引用南宋詩人林升的諷刺詩《題臨安邸》裡頭的「直把杭州作汴州」句子來讚揚杭州之美，遭網友罵翻。（圖擷自X）

2023/09/12 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕杭州亞運將在9月23日開幕，為宣傳杭州亞運，中國官媒《人民日報》發布影片，卻引用南宋詩人林升的諷刺詩《題臨安邸》裡頭的「直把杭州作汴州」句子來讚揚杭州之美，遭大批網友批文化水平這麼低，官媒急刪相關影片。

綜合媒體報導，中共官媒《人民日報》昨（11日）在官方微博上以「跟著課文看杭州，一起感受杭州之美」為題發布影片，為即將到來的杭州亞運宣傳，影片中引用多首詩詞、文章，不過竟出現「暖風薰得遊人醉，直把杭州作汴州」句子來讚揚杭州之美。

「暖風薰得遊人醉，直把杭州作汴州」出自於南宋詩人林升的《題臨安邸》，全詩內容為「山外青山樓外樓，西湖歌舞幾時休？暖風薰得遊人醉，直把杭州作汴州」，表面上雖是讚美杭州之美，實際上諷刺南宋不思收復中原，只顧享受眼前的歌舞，對外屈膝投降。

影片一曝光，立刻遭大批網友批評，「想不通到底是什麼樣的人在做宣傳工作」、「沒想到《人民日報》的文化水平這麼低」等等，《人民日報》緊急刪除相關影片及貼文，微博也對相關話題進行封禁，查詢「跟著課文看杭州」顯示查無結果。

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