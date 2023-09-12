為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

喬治亞宣布中國公民免簽 因「這原因」拒絕中華民國護照入境

喬治亞宣布給予中國公民免簽，而喬治亞拒絕中華民國護照有特殊原因。（資料照）

喬治亞宣布給予中國公民免簽，而喬治亞拒絕中華民國護照有特殊原因。（資料照）

2023/09/12 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕喬治亞總理加里巴什維利（Irakli Garibashvili），11日宣布給予中國公民免簽，而喬治亞明文規定拒絕持有中華民國護照的民眾申請簽證，主因在於其境內土地有兩處實質獨立但不被國際承認的「國家」，和中國、台灣的狀況相似，這才讓喬治亞拒絕我國護照。

據《新華社》報導，加里巴什維利11日表示，中國是全球第2大經濟體，為了加強對中經貿合作、吸引中國投資和更多中國觀光客，喬治亞政府決定讓中國公民享免簽待遇，相關細節之後會再公布。

喬治亞在1991年蘇聯解體後獨立，從未與台灣有正式外交關係，僅有中華民國國際經濟合作協會和喬治亞商工總會展開民間交流。喬治亞於2005年宣布支持「一個中國」政策，2016年明令拒絕持中華民國護照者申請簽證，除非是受到邀請前往該國參與國際會議、運動賽事。

據了解，喬治亞之所以對台灣如此不友善，原因在於境內的阿布哈茲共和國、南奧塞提亞共和國，上述兩者在1990年代宣布獨立後並未得到國際和喬治亞承認，在國內有分離主義的狀況下，喬治亞自然不會同意讓中華民國護照申請簽證。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
過海關被攔「土耳其人要簽證」 吳鳳秀1物通關：愛死台灣！
2023/08/22 06:33

過海關被攔「土耳其人要簽證」 吳鳳秀1物通關：愛死台灣！
全球好用護照洗牌！新加坡擠下日本奪冠 台灣狠甩中國
2023/07/19 06:04

全球好用護照洗牌！新加坡擠下日本奪冠 台灣狠甩中國

宏匯廣場盛大改裝！引進42家新品牌進駐
梅西困機場疑惑「台灣不算中國？」 主辦方急改口曝「真相」
2023/06/11 21:01

梅西困機場疑惑「台灣不算中國？」 主辦方急改口曝「真相」
防止叛逃 普廷沒收官員及國企高管護照
2023/04/03 14:35

防止叛逃 普廷沒收官員及國企高管護照

男人的痛 PP品牌週聽到了
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播