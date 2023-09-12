喬治亞宣布中國公民免簽 因「這原因」拒絕中華民國護照入境

喬治亞宣布給予中國公民免簽，而喬治亞拒絕中華民國護照有特殊原因。（資料照）

2023/09/12 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕喬治亞總理加里巴什維利（Irakli Garibashvili），11日宣布給予中國公民免簽，而喬治亞明文規定拒絕持有中華民國護照的民眾申請簽證，主因在於其境內土地有兩處實質獨立但不被國際承認的「國家」，和中國、台灣的狀況相似，這才讓喬治亞拒絕我國護照。

據《新華社》報導，加里巴什維利11日表示，中國是全球第2大經濟體，為了加強對中經貿合作、吸引中國投資和更多中國觀光客，喬治亞政府決定讓中國公民享免簽待遇，相關細節之後會再公布。

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喬治亞在1991年蘇聯解體後獨立，從未與台灣有正式外交關係，僅有中華民國國際經濟合作協會和喬治亞商工總會展開民間交流。喬治亞於2005年宣布支持「一個中國」政策，2016年明令拒絕持中華民國護照者申請簽證，除非是受到邀請前往該國參與國際會議、運動賽事。

據了解，喬治亞之所以對台灣如此不友善，原因在於境內的阿布哈茲共和國、南奧塞提亞共和國，上述兩者在1990年代宣布獨立後並未得到國際和喬治亞承認，在國內有分離主義的狀況下，喬治亞自然不會同意讓中華民國護照申請簽證。

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