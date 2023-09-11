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911恐攻22週年 俄前總統恫嚇：美國將再遭遇911式襲擊

在美國911事件22週年前夕，梅德維傑夫恫嚇，美國將再次遭遇911式襲擊。（歐新社）

在美國911事件22週年前夕，梅德維傑夫恫嚇，美國將再次遭遇911式襲擊。（歐新社）

2023/09/11 17:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國911恐攻今年滿22周年，俄羅斯前總統、現任安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）竟然在美國911國殤前夕恫嚇，稱美國將再次遭遇911式襲擊！

綜合外媒報導，2001年9月11日，19名開打組織（al-Qaeda，又譯蓋達組織）恐怖分子劫持4架民航客機衝撞紐約世界貿易中心雙子星大樓釀慘重死傷，儘管已過去22年，這場悲劇仍是美國人心中難忘傷痛。

今天是911恐攻事件22週年，經常對以美國為首的西方發表敵對言論的普廷心腹梅德韋傑夫，昨天（10日）在通訊軟體Telegram再次批評美國傲慢、自詡正義一方的態度「令人作嘔」。

他還發出令人不寒而慄的訊息，稱美國將遭遇另一場和911事件同樣規模的襲擊，並帶有核子或生物武器成分；「核彈俱樂部」開始不受任何義務約束不斷擴大，某個核子大國領導人將不顧一切做出使用大規模殺傷性武器的情緒性決策。

梅德韋傑夫並未指明俄羅斯就是「某個核子大國」或將對美國發起恐攻，不過自入侵烏克蘭以來，俄羅斯便多次發出核威脅。

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